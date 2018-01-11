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5-й этап Кубка мира по биатлону в немецком Рупольдинге продолжается женской индивидуальной гонкой
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11 Января 2018 07:05

5-й этап Кубка мира по биатлону в немецком Рупольдинге продолжается женской индивидуальной гонкой

В составе нашей сборной - Дарья Домрачева, Надежда Скардино, Ирина Кривко, Дарья Юркевич, Надежда Писарева и Динара Алимбекова. Прямой эфир из Германии на телеканале "Беларусь 5" в 16:10. Напомним, что ранее в мужской индивидуальной гонке Сергей Бочарников показал высокий, 23-й результат.

  

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