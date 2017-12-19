3-й этап Кубка мира по биатлону и две гонки преследования в Анси смотрите на "Беларусь 5"

16 Декабря 2017 09:07

Две гонки преследования сегодня в программе 3-го этапа Кубка мира по биатлону во французском Анси. Первыми на лыжню выйдут женщины. По итогам спринта в пасьют были отобраны сразу три белоруски. 13-й стартует Ирина Кривко (от третьей позиции украинки Виты Семеренко она отстала на 45 секунд). 33-й на дистанцию выйдет Динара Алимбекова, 36-й - Надежда Писарева. Итак, в 13:40 "Беларусь 5" начнет прямую трансляцию из Франции. А в 16:40 - мужская гонка, она пройдет без участия белорусов.