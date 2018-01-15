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34-летний нападающий БАТЭ Виталий Родионов завершает карьеру
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15 Января 2018 15:07

34-летний нападающий БАТЭ Виталий Родионов завершает карьеру

12-кратный чемпион Беларуси завершает карьеру. 34-летний нападающий БАТЭ Виталий Родионов не стал продлевать контракт с желто-синими. В составе борисовского клуба он провел 412 матчей, забил 161 мяч. В своей последней игре 26 ноября против “Городеи” (3:3) Родионов отличился дважды и принес БАТЭ золотые медали. Профессор продолжит работать в структуре борисовчан.   

  

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