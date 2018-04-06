29 дней остается до старта чемпионата мира по хоккею

5 Апреля 2018 07:14

Наша сборная продолжает подготовку к планетарному форуму выступлением в Евровызове. Сегодня и завтра белорусы на выезде встречаются с командой Финляндии. Первый спарринг пройдет в городе Турку, второй - в Хямеэнлинне. Прямая трансляция встречи начнется в 18:25 на телеканале "Беларусь 5".