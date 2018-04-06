Главная>>Спорт>>29 дней остается до старта чемпионата мира по хоккею
Спорт
RSS
29 дней остается до старта чемпионата мира по хоккею
Скачать Поделиться

5 Апреля 2018 07:14

29 дней остается до старта чемпионата мира по хоккею

Наша сборная продолжает подготовку к планетарному форуму выступлением в Евровызове. Сегодня и завтра белорусы на выезде встречаются с командой Финляндии. Первый спарринг пройдет в городе Турку, второй - в Хямеэнлинне. Прямая трансляция встречи начнется в 18:25 на телеканале "Беларусь 5".

  

Другие новости

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =