Спорт
23 Января 2018 15:10
"Важен первый шаг". Стартовала регистрация на "Минск Триатлон - 2018"
"Важен первый шаг". Под таким слоганом 22 июля пройдет "Минск Триатлон - 2018". В соревнованиях, где нужно плыть, ехать на велосипеде, а потом бежать, могут принять участие все любители этого вида спорта. Причем не только взрослые, но и дети от 13 до 15 лет. Турнир пройдет в трех форматах. Устроят организаторы и корпоративные состязания. Велосипед для соревнований можно использовать любой, а вот шлем в целях безопасности обязателен.
Регистрация на "Минск Триатлон - 2018" стартовала уже сегодня на сайте minsk-triatlon.by. Минимальный взнос, который нужно заплатить за участие, - 15 рублей для детей, 30 для взрослых. Ближе к соревнованиям сумма может поменяться.
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