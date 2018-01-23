Главная>>Спорт>>"Важен первый шаг". Стартовала регистрация на "Минск Триатлон - 2018"
Спорт
RSS
"Важен первый шаг". Стартовала регистрация на "Минск Триатлон - 2018"
Скачать Поделиться

23 Января 2018 15:10

"Важен первый шаг". Стартовала регистрация на "Минск Триатлон - 2018"

"Важен первый шаг". Под таким слоганом 22 июля пройдет "Минск Триатлон - 2018". В соревнованиях, где нужно плыть, ехать на велосипеде, а потом бежать, могут принять участие все любители этого вида спорта. Причем не только взрослые, но и дети от 13 до 15 лет. Турнир пройдет в трех форматах. Устроят организаторы и корпоративные состязания. Велосипед для соревнований можно использовать любой, а вот шлем в целях безопасности обязателен.

Регистрация на "Минск Триатлон - 2018" стартовала уже сегодня на сайте minsk-triatlon.by. Минимальный взнос, который нужно заплатить за участие, - 15 рублей для детей, 30 для взрослых. Ближе к соревнованиям сумма может поменяться.

  

Другие новости

Рубрика "Матчбол" Рубрыка "Матчбол" 22.01.2018 18:10 / Спорт Рубрика "Матчбол"

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =