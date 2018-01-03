14-й Рождественский международный турнир начался двумя матчами

4 Января 2018 15:00

"Чижовка-Арена" вновь стала местом больших спортивных сражений. 14-й Рождественский международный турнир любителей хоккея на приз Президента, который называют неофициальным чемпионатом мира среди ветеранов, начался двумя матчами. Однако церемония открытия и встреча с участием команды Беларуси состоится сегодня вечером.

На соревнованиях работает наша съемочная группа и корреспондент Андрей Козлов.

"Чижовка-Арена" в любую пору года продолжает проводить соревнования, которые привлекают повышенный интерес болельщиков. Осенью переживали за теннисную команду, гвоздь зимнего периода - Рождественский международный турнир любителей хоккея на приз Президента, который стартовал уже в 14-й раз.

В предыдущем прямом включении моя коллега Кристина Камыш анонсировала первые матчи. Результаты этих встреч я уже могу вам озвучить. К этой минуте завершилась игра квартета А, в котором на малой арене спорткомплекса встречались хоккеисты Швейцарии и Китая. Отмечу, что профессиональный хоккей в Поднебесной развивается большими темпами, в том числе не без участие наших специалистов. Однако вернемся ко дню сегодняшнему. Швейцария была сильнее - 7:4. Это будущие соперники команды Беларуси.

Близка к завершению и встреча к подгруппе В. На большой арене Чижовки сборная России, ожидаемо, впереди в игре с командой Балкан. Кроме того, утром проходили игры финального этапа "Золотой шайбы" в старшей возрастной группе, то есть "Чижовка-Арена" вмещает сразу два турнира. Итак, ребята из команды "Медведь" победили "Спадчыну". А "Мираж" лучше "Шахтера". В 17 часов, в следующем прямом включении, подробнее расскажем об игре Россия - Балканы с комментариями главных действующих лиц. Однако самый для нас важный матч состоится в 19 часов, после церемонии открытия. Беларуси будет противостоять сборная Объединенных Арабских Эмиратов.

И еще напомню, что одним из центральных событий турнира является рождественская традиция, когда участники с благотворительной акцией посещают детские дома. Но об этом в следующие дни соревнований.