11 силачей приехали на турнир в Клецке

16 Октября 2017 15:29

В обычной жизни менеджеры, инженеры, учителя и даже полицейские. А сегодня они стронгмены! 11 силачей из разных стран прямо сейчас покажут, кто из них лучший.

Общий объем грузов, который каждый из этих спортсменов переносит, тянет или толкает во время соревнований, тысячи тонн. Первая дисциплина на скорость. Это - арм-овер-арм: равно за одну минуту надо как можно дальше протянуть за канат грузовик.

Силачи приехали из России, Украины, стран Балтии и Молдовы. Четыре атлета из Беларуси, среди них и житель Клецка, кандидат в мастера спорта по пауэрлифтингу Виктор Кулик. На этапе "викинг-пресс" спортсмен показал один из лучших результатов.

Всего в турнире 6 дисциплин, некоторые из них не сразу и не всем давались легко и с первого раза. Но экстремалов это только закаляет. Своим примером они показывают - активным спортом можно заниматься всю жизнь, правда, с умом оценивать свои силовые возможности.

Уже следующие соревнования стронгменов в будущем году. Это этапы чемпионатов Беларуси и Европы, некоторые приурочат к таким значительным праздникам, как День Победы и День города в Минске.