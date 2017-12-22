Спорт
23 Декабря 2017 21:35
11:6 - команда Президента Беларуси по хоккею побеждает дружину Гродненской области
11:6 - команда Президента Беларуси по хоккею побеждает дружину Гродненской области в рамках четвертого тура республиканских соревнований среди любительских команд на призы Президентского спортивного клуба. Лучшими на льду "Чижовка-Арены" сегодня стали Геннадий Савилов и Александр Пстыга, у которых 4 и 2 результативных балла соответственно по системе "гол+пас". Этот поединок стал заключительной проверкой сил команды Президента перед стартом 14-го Рождественского турнира, который с 4 по 7 января пройдет на "Чижовка-Арене".
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