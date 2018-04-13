100 дней остается до старта чемпионата мира в Минске по баскетболу среди девушек до 17 лет

12 Апреля 2018 21:33

Ровно 100 дней остается до старта чемпионата мира по баскетболу среди девушек до 17 лет. Планетарный форум пройдет в Минске с 21 по 29 июля, а в борьбе за медали на паркет выйдут 16 сильнейших сборных, в том числе и команда Беларуси.

В Белорусской федерации баскетбола за 100 дней до начала чемпионата провели благотворительную акцию "Баскетбол для всех", в которой приняли участие воспитанники столичного детского дома номер 5. Две команды из приглашенных гостей, усиленные игроками национальной сборной до 18 лет, под руководством опытных наставников, в числе которых были тренер женской сборной Наталья Трофимова, а также Егор Мещеряков и Николай Алексеев, устроили настоящий спарринг. Все это на глазах некоторых участниц будущего чемпионата мира.

На память у воспитанников детского дома останутся профессиональные баскетбольные мячи и комплекты формы. Сегодня же была представлена и волонтерская программа "Беларусь-2018", которую Федерация баскетбола осуществляет совместно с дирекцией ІІ Европейских игр. По ее итогам 150 волонтеров пройдут стажировку на матчах предстоящего чемпионата мира, а также некоторых других баскетбольных турнирах в нашей стране.