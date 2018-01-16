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16.01.2018 19:01 / Спорт Готовимся к большому биатлону. Чемпионат Европы - 2019 пройдет в Раубичах
16.01.2018 19:00 / Спорт Заявлена команда Беларуси по биатлону на шестой этап Кубка мира в итальянском Антхольце
16.01.2018 18:06 / Экономика Белорусский банк начал прием карт японской платежной системы JCB
16.01.2018 18:05 / Экономика ВВП Беларуси в первом квартале вырастет чуть более чем на 2 %
16.01.2018 18:04 / В мире Жизни девяти пермских детей, госпитализированных накануне после поножовщины в школе, вне опасности
16.01.2018 18:04 / Общество В эти морозные дни в столичном зоопарке пристально следят за здоровьем животных
16.01.2018 18:03 / В мире Украина: в Кривом Роге - нашествие крыс, а в Николаевской области - вспышка гепатита
16.01.2018 18:03 / Общество Главную елку страны начали демонтировать
16.01.2018 18:02 / В мире В Украине у здания Верховной рады произошли столкновения между митингующими и полицией
16.01.2018 18:02 / Экономика Новый экопроект реализуется в Пуховичском районе
16.01.2018 18:01 / Общество Новое мобильное приложение "Голосуй" представили сегодня разработчики - студенты БГУИР
16.01.2018 17:05 / ЧП Белорусские пограничники столкнулись с необычным транспортом
16.01.2018 17:04 / ЧП Накануне вечером Ядвигу Поплавскую сбила машина
16.01.2018 17:03 / В мире Стычки в центре украинской столицы
16.01.2018 17:02 / Спорт Арина Соболенко в трех партиях уступила 17-й ракетке мира Эшли Барти
16.01.2018 17:01 / Спорт Чемпионат Европы по биатлону в 2019 году пройдет в Раубичах
16.01.2018 15:31 / Прогноз погоды на 17 декабря
16.01.2018 15:29 / Общество Кот спрятался от ветеринара под киоском
16.01.2018 15:25 / Общество В оранжерее столичного ботанического сада настоящее лето
16.01.2018 15:23 / Общество Предприятия столицы и Минской области развивают промышленный туризм
16.01.2018 15:21 / Общество На вопросы не только коммунального характера готовы ответить представители власти
16.01.2018 15:19 / Экономика Новые правила проведения тепловой модернизации жилья могут начать действовать в этом году
16.01.2018 15:17 / ЧП Пенсионер в Пуховичском районе попал в ледяной плен
16.01.2018 15:15 / ЧП В Боровлянах задержали пьяного водителя
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