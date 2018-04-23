Завершилось Послание Президента к белорусскому народу и Национальному собранию

24 Апреля 2018 12:00

Главное событие дня и политическое событие года - Послание Президента к белорусскому народу и Национальному собранию. Только что завершилась прямая трансляция из Овального зала. Глава государства традиционно подвел своеобразные итоги жизни страны за год, прошедший с момента предыдущего Послания, расставил акценты и обозначил приоритеты.

Поднят целый пласт вопросов, которые касаются внешней и внутренней политики, экономики, социальных стандартов. В частности, белорусский лидер подчеркнул: время планово-распределительной экономики безвозвратно ушло. Сегодня нужно усиленно бороться за рынки сбыта и стране нужны толковые современные управленцы.

Глава государства жестко высказался о коррупции. В стране созданы действенные механизмы борьбы с этим преступлением, которое губительным образом влияет на экономику. По мнению Президента, взяточничество способно подорвать основу любого государства. Именно оно создает почву для роста теневой экономики и подрывает доверие людей к государству. В Беларуси не должно быть места коррупции.

Подробности Послания Президента к народу и парламенту в наших следующих выпусках. Телеверсию обращения покажут все белорусские телеканалы сегодня в 9 вечера. В связи с этим "Панорама" выйдет в эфир в 20:30.