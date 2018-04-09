Завершилась встреча Александра Лукашенко с руководителями и коллективами крупнейших государственных массмедиа

10 Апреля 2018 15:00

О роли СМИ в современном мире, качественной аналитике, а также на темы, которые у всех на слуху. Несколько минут назад завершилась встреча Президента Александра Лукашенко с руководителями и коллективами крупнейших государственных массмедиа.

Диалог получился откровенный и открытый - журналисты делились с Главой государства мнением о проблемах, которые существуют в обществе и информационном пространстве. Затронут целый спектр вопросов, включая новый закон о СМИ, обновлённое вещание белорусских телеканалов и наполнение авторских программ. Говоря о влиянии журналистского слова, Александр Лукашенко заметил, что задача журналиста - формировать конструктивное общественное мнение, и отметил, что является сторонником не революций, а закономерного развития - эволюции. Президент ориентировал журналистов на новые формы работы и творчество. В то время как новый закон о СМИ должен защитить зрителей и читателей от деструктивной информации.

Не отступать от моральных принципов, действовать искренне и честно - такое напутствие дал журналистам Глава государства. Среди затронутых тем также наведение порядка в урочище Куропаты, безопасность, в том числе и продуктов питания, взаимодействие журналистов с чиновниками, воспитание крепких журналистских кадров, которых не хватает современному телевидению.