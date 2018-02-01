Президент
1 Февраля 2018 13:00
Защита конституционного строя - важная линия работы КГБ
На встрече с главой Комитета госбезопасности Президент Беларуси подчеркнул особую роль силовой структуры, которая решает самый широкий спектр задач. От экономической безопасности до борьбы с терроризмом и коррупцией. Александр Лукашенко подчеркнул, что самые резонансные преступления такого характера традиционно держит на личном контроле. Президент также отметил, что в нынешних условиях Беларусь способна в своем доме разбираться с самыми сложными преступлениями. Что еще раз говорит о качестве работы силового блока страны.
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