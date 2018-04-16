За прошлый год товарооборот Беларуси и Молдовы составил более 220 миллионов долларов

17 Апреля 2018 21:02

Завтра начинается официальный визит в Молдову Президента Беларуси. В Кишиневе 18-19 апреля Александр Лукашенко встретится со своим молдавским коллегой Игорем Додоном и премьером Павлом Филипом. Главы государств проведут переговоры в формате "один на один", а также в расширенном составе - с участием делегаций. Основное внимание - развитию двустороннего сотрудничества и взаимодействию на интеграционных площадках ЕАЭС и СНГ. Отдельно прозвучит и тема АПК. Президенты посетят институт растениеводства и примут участие в торжественной церемонии, посвященной началу посевной.

Сегодня экономические отношения Беларуси и Молдовы - это 60 субъектов товаропроводящей сети и дистрибьютеров наших предприятий. Основные из них - по тракторной сельхозтехнике, стройматериалам и керамической плитке, а также продуктам питания - молочным и рыбным. Рынок Молдовы для нас открыт и знаком. Как ориентир - цифра товарооборота в 400 миллионов долларов. Это значит, страны планируют увеличить прошлогоднюю вдвое.

О взаимном интересе и новых совместных проектах из Кишинева наш корреспондент Светлана Лукьянюк. Дмитрий Дьяков в парламенте Молдовы возглавляет группу дружбы уже третий созыв. В 70-ые он учился в нашем БГУ на факультете журналистики. Работал на телевидении и в газете. Сейчас отстаивает свои взгляды на законодательной ниве. Он за европейский вектор молдавской интеграции, но при этом и тесную экономическую связку Минска и Кишинева.

Уже этой весной, предварительно - в мае, делегация из Молдовы планирует побывать в Беларуси с визитом. Наравне с наполнением правовой базы готовы говорить и о желании молдаван покупать белорусские продукты питания, а значит - увеличении их экспорта, а также сельхозтехнику.

Этим путем страны уже идут. И такие шаги поддерживает, безусловно, и белорусская диаспора. В культурном центре, открытом 2 года назад, собираются, чтобы поговорить о прошлом и дне сегодняшнем.

Совместная сборка техники - дело еще более выгодное. Получают наше качество, но дешевле, чем готовую машину под ключ. Наших тракторов на полях Молдовы все больше. Весной техника уходит прямо с колес. Как и все комплектующие.

Этот павильон - 1 тысяча 200 гектаров. Дилеры 180 компаний из 50 стран мира. Опытные и признанные конкуренты сельхоз- и машинной техники. Здесь все возможные комплектующие машин, которые сегодня выходят на поля. Это компании из европейских стран, Турции, России и Китая. Свою нишу на этих площадях давно занимает и Беларусь.

На этом складе в Кишиневе работает наша быстрая доставка. В течение дня нужная деталь появится в хозяйстве за десятки километров отсюда. И трактор не будет простаивать.

Садово-виноградные тракторы из Беларуси на особом счету. Обрабатывать почву и даже собирать виноград уже многие хозяйства предпочитают техникой. Так, конечно, быстрее. Но это в августе - сентябре. Сейчас на полях больше людей.

Молдова, как и Беларусь, страна сельскохозяйственная. Плодородная земля и плюс надежная наша техника, которую здесь знают, - залог успеха.

Сейчас на виноградниках Молдовы работа кипит, хорошая погода, и нужно успеть подвязать лозу за неделю - две. Это кропотливый ручной труд. И в день одна работница может подвязать до 200 кустов. Это поле - 10 гектаров, и здесь уже все готово для нового урожая.

В прошлом году собрали здесь 100 центнеров. В этом планируют вдвое больше. Примерно пять тысяч тонн виноматериала после отправляется на белорусские заводы, где разливается в бутылки. Это главный импорт из Молдовы в Беларусь. Но, конечно, не забываем и про овощи и фрукты. Яблоки в цене.

Фруктов в сезон из Молдовы готовы отгружать в Беларусь по фуре в неделю. А вот обратно покупать нашу, например, кухонную технику. Александр начал возить белорусские газовые и электроплиты 12 лет назад. И бизнес пошел.

В официальных цифрах наша взаимная торговля выглядит так. За прошлый год товарооборот - более 220 миллионов долларов. Примерно столько же было и в 2016-м. Но если взять 2014 год, то это вдвое меньше. Именно цифру в 400 миллионов долларов страны называют ориентиром. Тем более что есть и новые проекты, и хорошая база.

13 лет марку года на рынке Молдовы удерживает белорусская керамическая плитка. В Кишиневе работают два специализированных магазина. Еще один планируют открыть в ближайшее время и в Приднестровье. Кстати, по всей Молдове работают и дистрибьютеры. Их около 40.

Сегодня на этом рынке 60 товаропроводящих сетей белорусских предприятий сельхоз- и пассажирской техники, товаров легкой промышленности и продуктов питания. В планах уже новые совместные сборки и новые предложения для наших предприятий. Об этом уже завтра в Кишиневе будут говорить на бизнес-форуме и во время встреч на высшем уровне. Официальный визит Президента Александра Лукашенко в Молдову и переговоры с коллегой Игорем Додоном и премьером Павлом Филипом как раз о расширении экономических связей. Этой теме особое внимание, а значит, есть взаимный интерес и поддержка.