Выстраивать лучшие отношения с ПА ОБСЕ. Со спецпредставителем организации встретился Президент Беларуси

23 Января 2018 12:01

Беларусь готова выстраивать самые хорошие отношения с Парламентской ассамблеей ОБСЕ. В диалоге с организацией нет закрытых тем.

Такую позицию Президент Александр Лукашенко озвучил на встрече со спецпредставителем ПА ОБСЕ по Восточной Европе Кентом Харстедом. Единственное условие сотрудничества, о котором напомнил белорусский лидер, - учет суверенного статуса Минска во всех вопросах и отказ от менторства и поучения. Учиться же лучшим практикам страна готова. Также Президент напомнил о возобновлении Хельсинкского процесса как реальной возможности снять напряженность в Европе и мире. Напомним, эту инициативу Александр Лукашенко озвучил на летней сессии ассамблеи в Минске. Ее позитивно встретило большинство парламентариев.

Спецпредставитель ПА ОБСЕ очень высоко оценил вклад официального Минска при проведении летней сессии ассамблеи. Также Кент Харстед отметил, что Беларусь до нюансов выполняет все обязательства в рамках организации. Сегодня у спецпредставителя запланирована серия встреч. В том числе с министром иностранных дел Беларуси, переговоры в Торгово-промышленной палате, ПВТ и парке "Великий камень". Подробности в наших следующих выпусках.