19 Апреля 2018 21:02

Завершился официальный визит Главы белорусского государства в Молдову. В аэропорту Александра Лукашенко провожал сам Игорь Додон, что в мировой практике - редкость, и подчеркивает особое уважение и дружбу. А значит, не только на словах, но и на деле стороны готовы к всестороннему продуктивному диалогу.

Второй переговорный день в Кишиневе выдался насыщенным. Президенты приняли участие в церемонии, приуроченной к старту посевной кампании. Весна в Молдову, как и в Беларусь, пришла с опозданием, а потому аграрии страны недавно приступили к полевым работам. Свой вклад в будущий урожай кукурузы сделали и лидеры двух стран - в поле под Кишиневом на деле опробовали технику. И заверили - эти семена непременно дадут хороший урожай. Такой же отдачи ожидают и на других полях сотрудничества. Минск и Кишинев настроены прибавлять в торговле, а также браться за новые проекты в самых разных сферах. Сборка троллейбусов и тракторов уже приносит свои плоды, нынешний год может стать годом запуска сборочного производства пассажирских автобусов. Беларусь готова сделать и вклад в модернизацию коммунального хозяйства - от поставок лифтов до строительства дорог.

О конкретных совместных проектах продолжился разговор и на встрече Президента с главой правительства Молдовы. Все договоренности закрепили документами. Среди них - соглашения в сфере юстиции, здравоохранении и науке. Развивать контакты будут и регионы. Итоги второго переговорного дня - у Ольги Макей.

Слышишь Молдова, представляешь виноградники. Сельское хозяйство этой страны ассоциируется в первую очередь с виноделием. По объему экспорта этого напитка республика - на 13 месте в мире, и именно здесь сконцентрированы 2 процента мировых площадей этой культуры. Словно неслучайно очертания Молдовы на карте похожи на гроздь винограда. Уже не одно десятилетие в производстве ценного напитка фермерам помогают "Белорусы", такую технику собирают в Кишиневе.

Это о белорусских тракторах рассказывает руководитель сборочного производства. Но о качестве техники лучше спросить у тех, кто на ней работает. И хотя по Кишиневу на таком транспорте двигаться запрещено - есть даже особые дорожные знаки, в центре города все-таки встречаем тех, кто без "Белоруса" обойтись не может: машины участвуют в озеленении столицы.

Впрочем, белорусские тракторы местным аграриям помогают еще с советских времен. Едва ли не 95 % техники в полях - нашего производства. А ведь сельское хозяйство для Молдовы - стратегическая отрасль, дающая пятую часть ВВП. Примерно треть полей Молдовы традиционно засевают кукурузой. Климат хорошо подходит этой теплолюбивой культуре, а местные аграрии называют ее едва ли не самой важной для страны. Это и корма для животноводства, и птицеводства, и мука для любимого блюда молдаван - мамалыги. Выведением новых сортов занимается целый институт.

Мы в 20 километрах от Кишинева. Это поля института "Порумбень". Здесь ученые занимаются тестированием сортов этой культуры. На этих землях выращиваются и семена для Беларуси. Процесс непростой, сначала нужно вырастить так называемые родительские формы. А сделать это можно только в особых климатических условиях. В Молдове - подходящие.

Несмотря на то, что в Беларуси есть два кукурузокалибровочных завода, ежегодно наша страна импортирует 220 тонн семян. Сотрудничество с Молдовой позволило закрыть эту потребность на половину. В прошлом году на этих землях вырастили 140 тонн семян, в этом планируют не меньше. Директор института рассказывает - даже совместные сорта здесь называют Бел-Мо, сокращенно от Беларусь и Молдова.

Сейчас фермеры Молдовы приступают к севу кукурузы. Начало таких работ традиционно отмечают Днем поля. Но так местные аграрии этот праздник еще не проводили никогда. В поле - два президента - Александр Лукашенко и Игорь Додон.

В повседневной жизни они у руля государства, сегодня - за рулем тракторов. Кажется, такого мероприятия в мировой практике официальных визитов еще не было. Но кто лучше Президента Беларуси покажет, как управлять железным "Беларусом". Да и мастер-класс - для общего дела: семена, выращенные на этом поле, передадут нашим аграриям, об этом вчера договорились президенты и закрепили ответственного - губернатора Гомельской области.

Сразу двух президентов привычнее видеть на полях политических, но на сельскохозяйственных - впервые. Поэтому и небывалый интерес у репортеров, которых собралось огромное количество. А слова Александра Лукашенко о Молдове встретили аплодисментами.

Президент Молдовы окончил аграрный университет, экономист в сфере сельского хозяйства. Родился в деревне, поэтому с трактором знаком. Но признался: за рулем не сидел лет 6, поэтому к такой встрече пришлось готовиться, в отличие от белорусского лидера. Как известно, Александр Лукашенко на такой технике работает часто на собственном подворье. Кстати, заняв президентскую резиденцию, Игорь Додон тоже создал там небольшое хозяйство: есть коровы, козы, перепелки. В свободное время молдавский лидер занимается виноделием, даже выкладывает в Сеть ролики с собственным рецептом производства. Накануне провел экскурсию для Александра Лукашенко, спускались в винные погреба. А осенью пригласил в гости в родное село.

Игорь Додон, президент Молдовы: "Я приглашаю Вас в мое родное село в конце сентября - начале октября, чтобы мы собрали виноград и вместе приготовили вино, чтобы Вы познакомились ближе и с этим сегментом. Думаю, будет очень интересно. И я с удовольствием покажу вам родной дом, где родился, свое родное село".

Игорь Додон занял пост президента Молдовы в 2016 году, сменив в должности Николае Тимофти. Экс-президент республики сейчас на пенсии. А в 2012-м он стал у руля страны в непростое время, когда больше трех лет Молдова жила без президента, были только исполняющие обязанности. При Тимофти белорусско-молдавские отношения получили новый импульс, именно он принимал Александра Лукашенко в 2014-м с официальным визитом. К слову, тот год стал рекордным по уровню товарооборота - более 400 миллионов долларов.

Сейчас взаимная торговля - это чуть более 220 миллионов долларов. Как вернуть прежние объемы, сегодня Президент Беларуси обсуждал и с премьером Молдовы Павлом Филипом. В коридорах Дома правительства политики делают остановку у слуцкого пояса. Это подарок белорусского лидера. Кстати, в правительственном здании совсем недавно закончили ремонт. Белорусская делегация первая, кого принимают в этих стенах после реконструкции. И первое, что замечаешь на центральном проспекте рядом, - плоды совместного сотрудничества: троллейбусы Белкоммунмаша.

Павел Филип, премьер-министр Молдовы: "Очень часто простые люди, когда говоришь о двусторонних отношениях между государствами, не понимают. Им кажется, что это такая абстрактная фаза. Но в Кишиневе нужно только посмотреть в окно, и на улицах города можно увидеть наш общий продукт - троллейбусы. Когда Молдове было трудно, Беларусь нам помогла. Я говорю о рынках сбыта. Поэтому хочу заверить вас, что мы умеем ценить дружбу, и вы можете полагаться на нас".

Конечно, помнят в Кишиневе и дружеский жест официального Минска. Когда основной рынок сбыта для Молдовы был закрыт, Беларусь открыла двери. Вообще, Павел Филип возглавляет правительство с проевропейским курсом. Президент Додон видит перспективы в Евразийской пятерке. Кишинев уже в мае рассчитывает получить статус наблюдателя при ЕАЭС. Но, несмотря на расхожесть курсов, политическая элита едина в одном - необходимости сотрудничества с Минском.

Сегодня двусторонние отношения скрепили еще десятком документов в области финансов, правоохранительной сферы, в сотрудничестве, энергетике, науке, медицине. Тема здравоохранения для Молдовы актуальна, цены на лекарства высокие, в некоторых больницах не хватает медикаментов. Договорились начать с оптовых поставок, а в перспективе создать совместное фармацевтическое предприятие. Кроме того, белорусские специалисты готовы помочь молдавским коллегам в повышении квалификации.

Двусторонние отношения - это уже три сборочных производства - тракторов и троллейбусов. В планах - вместе выпускать нужные Молдове автобусы. Пока закупают 50 единиц, в целом нужно около 300. Есть интерес и к электробусам - такой транспорт экологичнее и экономичнее. Но важно, как будет эксплуатироваться эта техника. Сейчас в Молдове остро стоит вопрос с качеством дорог. Обновить полотно предстоит по всей стране. Уже объявлен тендер для этого масштабного проекта, участвуют в нем и белорусы.

Павел Филип, премьер-министр Молдовы: "На протяжении 5 лет в Кишиневе собрали больше 120 троллейбусов. На очереди производство автобусов. Парк Кишинева нуждается в обновлении. Есть хорошие перспективы продукцию, которая произведена в Молдове, но имеет белорусские корни, экспортировать без таможенных сборов на рынок Европейского союза благодаря соглашению о зоне свободной торговле с ЕС".

За последний год это уже третья личная встреча Александра Лукашенко и Павла Филипа. Такая частота контактов объяснима. Кому, как не главе правительства, координировать исполнение договоренностей. Кстати, двусторонняя межправкомиссия сверяет часы дважды в год, ближайшая встреча уже в июне.

В планах и амбициозный проект по созданию в Молдове современного молочного производства по белорусскому образцу. С полным циклом - от заготовки кормов до молока на прилавках. Для пилотного комплекса уже определили площадку под Кишиневом в селе Максимовка. Для местных жителей это еще и ценные рабочие места. Кстати, готовить кадры белорусы тоже готовы. Александр Лукашенко даже назовет это самым важным гуманитарным проектом.

Пока первые лица закладывали зерна в будущий сельскохозяйственный и политический урожай, на бизнес-форуме уже пробились ростки экономического сотрудничества. Рукопожатия, обмены визитками и подписание контрактов на 20 миллионов долларов. И это только начало.

Сразу несколько соглашений в портфелях руководителей регионов. Это новое направление сотрудничества, которое позволит городам и районам двух стран работать напрямую, а местной промышленности - активнее развиваться. Не обошлось без флагманов. Крупные контракты у МТЗ, МАЗа и Белкоммунмаша. Среди новичков кооперации - Могилевский вагоностроительный, который поставит 300 вагонов, и несколько предприятий фармацевтической отрасли. Подписаны договоры на поставку лекарств.

Традиции виноделия в Молдове хранят. Это замок Шато Мими недалеко от Кишинева. Сюда после переговорного дня Павел Филип приглашает Александра Лукашенко. Эти земли в начале XX века принадлежали последнему губернатору Бессарабии - Константину Мими. Он создал здесь шато на французский манер, где жилье, производство напитка и виноградники находятся в оном месте.

Константин Мими первым в Молдове применил при строительстве цемент, завез в страну сорт белого винограда "алиготе". Эти земли заново начали возрождать 20 лет назад. Сегодня комплекс состоит из винного завода, погребов и дегустационных залов.

Молдаване считают замок главной достопримечательностью страны. Реставрировали на протяжении 6 лет. Некоторые материалы производили специально для реконструкции поместья. Применяли даже метод сухой сушки, когда кирпичи оставляют под открытым небом в течение года.

За время визита белорусский Президент часто повторял, что Молдова - прекрасная страна, где живут хорошие люди. Трудолюбивые, открытые и гостеприимные. Это подтверждают и эти кадры: премьер-министр Молдовы провожает Александра Лукашенко в аэропорту. В мировой дипломатической практике присутствие у трапа первых лиц - это редкость и поэтому знак особого уважения и дружбы.