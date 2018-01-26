Встреча Президента со спикером Палаты представителей Владимиром Андрейченко

25 Января 2018 21:11

Работа парламента, международные контакты, предстоящие избирательные кампании и значимые для страны законы. Все эти темы звучали сегодня у Президента на встрече со спикером Палаты представителей Владимиром Андрейченко. Работа 6-го созыва депутатов в разгаре. Депутатский корпус обладает серьезным кадровым потенциалом. В прошлом году нижней палатой был принят ряд законов, которые направлены на развитие экономики, либерализацию бизнес-среды и раскрепощения деловой инициативы. Расширена и международная правовая база. Значимый момент - ратификация Договора о таможенном кодексе ЕАЭС. Важным событием стала и парламентская сессия ОБСЕ, которая прошла в Минске летом. Впрочем, акцент не только на межпарламентские контакты, депутаты должны содействовать и экономическому диалогу с другими странами. А еще быть ближе к людям. Особенно в преддверии избирательных кампаний. Это прямая обязанность депутатов, подчеркнул Президент. О чем еще говорили на встрече – подробнее Наталья Бреус.

Работа 6-го созыва депутатов в самом разгаре. Можно сказать, что сейчас белорусский парламент на пике своей формы. Хотя и приступали к своим обязанностям после выборов 2016 народные избранники без раскачки. Что отличает тех, кто идет в депутаты, так это активная жизненная позиция. Это люди, которые слышат и артикулируют запросы общества и реагируют на изменения в нашей жизни. Все это на законодательном уровне.

2017 был результативным для белорусского парламента. Палатой представителей принято порядка 80 законопроектов. В том числе и те, что направлены на развитие экономики, либерализацию бизнес-среды и раскрепощение деловой инициативы. Расширена международная правовая база. Знаковой стала ратификация Договора о таможенном кодексе ЕАЭС. Депутаты провели большую работу над бюджетным пакетом документов. Минск стал и площадкой для важного международного события - парламентская сессия ОБСЕ прошла у нас летом. Александра Лукашенко интересовали не только результаты законотворческой деятельности, но и сам депутатский корпус. Парламентская закалка и опыт становились определяющими в карьере многих госуправленцев и топ-менеджеров.

Месседж Президента очевиден: межпарламентские контакты – это хорошо, но депутаты должны всячески способствовать и экономическому продвижению страны. Впрочем, на это и заточена парламентская дипломатия Беларуси. Визиты почти в три десятка стран. Представителей еще большего количества государств принимали и у нас. В итоге пример из последних – контракты на поставку тракторов и зерносушильных комплексов в Судан. Вообще в 2018 году на это нацеливает и Президент – приоритетное внимание в комиссиях и в Овальном зале вопросам экономического блока. От содействия предпринимательству, самозанятости до развития инвестиционной деятельности. Но не только это.

Трижды спикер Андрейченко - он возглавлял три созыва Палаты представителей – отвечает перед Президентом и за Витебский регион. Как говорится, бывших губернаторов не бывает. Там не все гладко. Хоть динамика положительная, но еще хватает убыточных предприятий. Надо повышать их эффективность, снижать издержки. Иначе ситуация не добавит оптимизма ни региону, ни людям. В межсессионный период Овальный зал пустеет, но работа в округах идет в режиме нон-стоп.

Еще и до местных выборов-то больше трех недель. А уже сегодня разворачиваются дискуссии вокруг двух других предстоящих избирательных гонок – парламентской и президентской. Они выпадают на 2020 год. По календарю почти одновременно. Нужно ли разводить, а главное – лучше сделать, мнения звучат разные. Окончательного решения нет, но домыслов в обществе и Интернете на эту тему хватает.

Что думает спикер, он не стал афишировать, дабы не будоражить общественность. Вопрос еще будет обсуждаться. Но можно предположить, что решение будет принято в этом году.

В любом случае до финиша полномочий нынешнего созыва парламента еще масса времени, чтобы работать над нужными для страны законами. Очередная - весенняя - парламентская сессия стартует 2 апреля. И депутатский портфель уже наполнен – сегодня там около 40 законопроектов.