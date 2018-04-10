10 Апреля 2018 21:01

Еще не успели остыть софиты. Только что здесь, в студии "600 метров" Белтелерадиокомпании, завершилось без преувеличения важнейшее для журналистов событие - встреча Президента с представителями крупнейших государственных средств массовой информации. Предыдущее общение в подобном формате в стенах Белтелерадиокомпании было 14 лет назад. Целая эпоха! За это время в журналистике — отечественной и мировой - произошли огромные изменения. Сегодня главный медиахолдинг страны — это 7 телеканалов, 5 радиостанций, 5 областных телерадиокомпаний. Охват аудитории - свыше 250 миллионов человек. Две недели назад мы стали участниками исторического события - перевода телеканалов на вещание в НD-формате. Ни одна телекомпания мира не может похвастаться таким масштабом - одномоментным переходом на высококлассную трансляцию сразу 6 телеканалов. Это своего рода рекорд в мировой медиаиндустрии. Изображение стало высокой четкости - в насыщенных цветах и мелких деталях. Если говорить об общемировых тенденциях, за это время соцсети прочно вошли в нашу жизнь, Интернет стал локомотивом идей и поставщиком новостей. Но и газеты, радио, телевидение, которые недавно списывали со счетов и которым прочили скорое забвение, тоже заняли свои ниши. Спрос на информацию неимоверно вырос! Но, к сожалению, есть и печальный результат этого: журналистика столкнулась с такими понятиями, как ложные новости, вброс, дезинформация. А информационные войны приводят к разрушению целых государств. Поэтому вопрос информационной безопасности – это вопрос номер один во всем мире. Находясь на пересечении информационных потоков, Беларусь демонстрирует свою открытость. Но здесь важно соблюдать тонкую грань: с одной стороны, защищать свои интересы, с другой – отстаивать право каждого из нас на владение информацией. И вот этот разговор с представителями крупнейших массмедиа страны как раз и стал этой самой встречей на стыке эпох. Мы, представители журналистской братии, поделились своим восприятием процессов последнего десятилетия. Но столь же важно нам и интересно видение всего происходящего со стороны, пожалуй, самого информированного человека. Поэтому сегодняшняя открытая студия стала не просто площадкой для диалога. Скорее, тёплой, откровенной беседой по душам. Самые яркие её эпизоды, запоминающиеся моменты вашему вниманию предлагаем прямо сейчас.

Рассказывает Андрей Кривошеев.

В историческом здании телецентра на Макаенка, 9 Президент до этого дня был четырежды. Вполне сравнимо с крупным индустриальным гигантом, который на высшем уровне инспектируют на каждом новом витке модернизации.

Но. Последний визит к нам — в далеком 2004. Вот эти кадры. Ключевой посыл Президента тогда: "Меня делать не надо, делайте качественное телевидение". Тем более нам уже есть что показать.

Большинство журналистов из той студии уже шагнули на 3-4 ступени в карьере. Возглавляют отделы, пресс-службы, медиакомпании или стали признанными гуру журналистики. Так же выросла и начинка телевидения.

Например. Встречу 2004 снимали на плёнку из уже прошлого века. Затем было два DV-формата — почти цифра. И, наконец, с апреля полностью перешли на цифру и качество HD.

Если сравнить телемодернизацию с заводом, это всё равно что полностью обновить, скажем, весь конвейер на БелАЗе. Колоссальный по сложности и цене вопроса проект, который, к слову, ещё не завершён. У парадного входа первая белорусская передвижная телестудия. Снимает мегапроекты с колес. Отработала и минский хоккейный чемпионат, и "Славянские базары", и исторический "нормандский формат". Ласково бэтэшники зовут ее "Александриной". Еще ни разу не подвела.

Нынешний визит Президента в эфир выводит именно "Александрина". Просто эфирная аппаратная в процессе замены. Но телевизоры не гаснут, проекты снимаются, и даже столь ответственный, как визит первого лица, улетает в эфир оперативно и без проблем. Настоящая магия телевидения.

"Александрина" - она такая одна. Пока одна! К Европейским играм закупят еще 4. Благодаря этому теледивизиону картинка будет звенеть качеством. На языке операторов это высшее качество.

Показывают и главную рабочую лошадку Макаенка, 9 — студию 300. Отсюда выходят все новости и большинство проектов. В горячий сезон студия, бывает, работает круглосуточно. Отсюда износ и нужда в обновлении. В планах — до конца года. Председатель показывает самые первые наброски нового дизайна — пришли лишь накануне.

Совпало или нет, но полтора десятилетия спустя Президент на Макаенка, 9 идет практически тем же маршрутом. Студийный комплекс, монтажные, эфирная. Стены те же — начинка на 2 порядка лучше. И все же лидер признается — огромная ностальгия. Без этих 20 лет и 20 телесезонов не было бы суверенитета.

Студия 600 — самый большой павильон на Макаенка, 9, а сегодня еще и площадка для откровенного разговора.

Мало кто помнит, но автор и продюсер этого формата — сам Глава государства. 18 лет назад вместо тесного зала коллегий выбрал живое общение. Так что и место, и формат исторические. С них начиналось новое качество политической журналистики в Беларуси.

Откровенный разговор сегодня, конечно, шире. Тогда в шестисотке только бэтэшники, сегодня — весь цвет национальных медиа. Хотя большинство выросли из той телестудии и из нашей творческой корпорации. Причем как государственные, так и частные.

Но дело даже не в собственности, а в том, что медиа сегодня — это оружие, причем порой страшнее ядерного. Все рассуждения о свободе слова смолкают, когда говорят орудия информационные.

Кто хозяин? Этот вопрос 20 лет назад был чуть ли не главным. Президента уговаривали продать медиаиндустрию. Читай, создать свое олигарх-ТВ, -радио и -печатное слово. Называлось красиво - "реформа". Но лидер был против. В итоге не пришлось воевать с олигархами, как в России, или спешно из руин создавать общественное вещание, как в Прибалтике и Польше.

Здоровый белорусский баланс сегодня таков. Печатные СМИ лишь на четверть государственные. Но это фундамент идеологии и медиакультуры. На нём держится информационная политика, он же задает этический стандарт. Лживые новости и технологии постправды Беларусь затронули в меньшей степени.

Еще больше частника в информагентствах. Из девяти лишь два государственные. Но и здесь выдерживается качество и этика профессии.

Из телерадиовещателей коммерческих треть. ТВ-формат самый дорогой, да и рост национальных каналов очень внушительный. Плюс здесь нужна школа тележурналистики, а с этим не то что в стране - в регионе дефицит.

К журналистам Президент пришел не столько говорить, сколько слушать. Для затравки и откровенности, конечно, покритиковал за операторскую работу и пассивность. Но тут же показал и личную открытость. В Сети собрали дюжину якобы неудобных вопросов - ответил на все.

Например, изменения в Конституцию — да, возможны, но не назрели. А если и будут, то в передаче части функций Президента исполнительной власти. Было время, когда лидер вынужденно занимался всем - от вентиляции до нацбезопасности. Но сегодня государство прочное, вертикаль зрелая. Значит, может и должна работать инициативно.

Или из жареного - поправки в закон о СМИ. Позиция четкая: есть что сказать по делу — пожалуйста, но без уголовщины и анонимок.

Интернет-СМИ привыкли жить по своим законам, а чаще банально в беззаконии. Вышли в нашу сферу - воруют контент, но жаждут признания. Предложили равные права - встали на дыбы. Оказалось и добровольная аккредитация в тягость, и анонимность - последнее прибежище. Но у прогресса нет обратной тяги. Опыт России, Евросоюза и Штатов, что заложили в поправки, убеждают - завтра вся пресса, с какой бы платформы не шла в массы, будет жить по единым правилам.

IT-Беларусь в прессе - это ведь еще одна революция. И медиа сегодня - это "мультимедия". Когда и газета, и интернет-радио с интернет-ТВ. Плюс часто своя блогосфера и присутствие в соцсетях. Например, сколько времени занимает вдумчиво прочесть номер "Беларусь сегодня" - часа три? А контента в Глобальной паутине на порядок больше. Поэтому еще нужен порядок.

Цифровизация в нашем холдинге - это 10 сайтов и 22 аккаунта в соцсетях. Месячный охват здесь свыше 2 миллионов. А добавить Youtube и мобильные приложения - еще плюс 30 миллионов. В итоге наша реальная и виртуальная аудитории уже почти сравнялись. Но если включающих телевизор на наших кнопках в год добавляется по несколько десятков тысяч, в Сети бывает - сотнями тысяч в день.

Еще из Интернет и протестной повестки. Мемориал в Куропатах будет скромный. Без политики на костях, для души. Для каждого, кому важна эта трагическая страница в истории.

Или так называемый День воли - объявление БНР - слишком противоречивая история даже для профессиональных историков. Потому государственным праздником не быть. Есть дата, и праздник, который объединяет общество - День Независимости. Ради чего менять?

Наконец, армия и призыв. Трагическая судьба срочника Коржича - максимальная открытость следствия, но ломать армию под "лямонт" сетевых троллей никто не будет. Слишком дорогой ценой досталась ее модернизация и боеспособность.

Пена вокруг реальных трагедий - в основном из-за молчания чиновников. Об этом новый глава БелТА Ирина Акулович и наш коллега Дмитрий Бочков с ОНТ. Реагируем вторыми - значит оправдываемся. Не реагируем вовремя - даем простор фейкам и манипуляциям.

Поручение Президента мгновенное: чиновникам, что не желают давать оперативную и полную информацию, - не место в госаппарате.

Краеугольный камень информационной политики - собственное вещание. То есть, не чужие лица, мнения и новости, а свои проекты. Со своей повесткой, экспертизой и с позиции национальных интересов. Задача - постоянная. Президент актуализировал ее, назначая новых руководителей. Ведь, если показываем импортный продукт, то и живем импортной, а не своей жизнью.

Сегодня о проблеме в деталях руководитель ОНТ - Марат Марков. Все просчитано: каждый процент своего - это немалые дополнительные затраты.

Но, если экономно, в развитие, то поддержим. И спонсорами, и бюджетом, и законодательно. Такова реакция Президента.

Лидер по собственному вещанию, безусловно, Белтелерадиокомпания.

Совокупно для шести телеканалов (включая спортивный, спутниковый и НТВ-Беларусь) свой эфир - это 46 часов ежедневно. Каждый новый телесезон добавляет к этой высокой планке. Больше всего на "Беларусь 24" (наш взгляд в мир) - здесь три четверти своего продукта (75,9%) и "Беларусь 1" - главный общественно-политический - 43,5 %, по прошедшему сезону.

На фоне истеричной и нервозной повестки зарубежных каналов растет и наша аудитория. За прошлый год плюс 6 %. Лидеры роста - культурный, в основном белорусскоязычный канал "Беларусь 3" (+ 20 %) и "Беларусь 5" спортивных новостей и достижений (+14 %). Конечно, в этом заслуга не только телевизионщиков. К "тройке" притягивает мода на историю и традиции, к "пятерке" - блистательные победы наших атлетов. Но тренд позитивный и устойчивый, при всей справедливой критике.

Телерадиокомпания "Мир", по оценке Президента, последнее телеокно, через которое постсоветские народы могут смотреть друг на друга объективно, без желтизны и провокаций. У главы Владимира Перцова даже не вопрос – проект, подсмотренный в Казахстане. Белорусский медиацентр как кластер национальной журналистики.

От стен, студий и технической начинки, к самой больной теме журналистики. У нас, как везде и во все времена, - это люди. С одной стороны, больше 1000 выпускников-журналистов ежегодно. С другой, для реальной работы, с желанием, знаниями и "огоньком" - единицы. Уже подключены факультативы, школы журналистики и регулярные кастинги, но дефицит по-прежнему острейший.

Есть и обратная нестыковка. Из Института журналистики с трудом берут на практику на ведущие каналы. Ребята не тянут "в поле". Хотя почему сразу Минск и на центральные каналы? В регионах инициативных оторвут с руками, даже со второго курса. Но с другой стороны, есть дефицит, надо брать и доводить до уровня мастерства. Таких, например, как Лидия Заболоцкая.

Открытая студия с Президентом - современная студия. Отдали дань моде - на своей странице в Сети организовали конкурс на самый оригинальный вопрос лидеру, плюс вели Twitter-трансляцию. Современным языком, подтянули огромную аудиторию, хайпанули. Одних вопросов - под тысячу. Выбрали и озвучили два: любимое фото и отношение к иронии и самоиронии. Президент пообещал обнародовать десяток прежде неизвестных личных фотографий. И отметил: хорошие не оскорбительные шутки, конечно, люблю. А на самоедство и самоиронию просто не хватает времени.

Разговор о журналистике - вечный разговор. Это ведь зеркало нашей жизни. И словом (по классику) можно и убить, и спасти, и полки за собой повести. Отсюда поручение Президента напоследок - сделайте качественное зеркало. Не нужно лучше или хуже реальности. Главное - справедливое и честное.

Кстати, 14 лет назад поручение было почти слово в слово. Поколение сменилось, а общественный и президентский запрос тот же. В эпоху постправды и информационных войн люди ждут настоящего откровенного разговора. Такого, как сегодня был у нас с Президентом.

Конечно, своего главного ньюсмейкера журналисты не отпустили без подарка. И хотя лидер - противник собственных портретов, такой принять согласился. Это ведь не просто изображение. Это информационный образ - аватар - из самых ярких и частых президентских слов.

Примечательно, что ключевыми в портрете стали: Беларусь, Независимость, Искренность и Честность. Этими категориями живет не только Президент, но и целое поколение в первой суверенной белорусской республике. А национальное телевидение - и шире пресса - этот факт лишний раз подтверждают.