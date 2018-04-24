Все внимание страны сегодня приковано к Посланию Президента белорусскому народу и парламенту

24 Апреля 2018 17:00

Традиционно обозначены приоритеты развития и расставлены акценты на проблемах, требующих решения. Блоки Послания были посвящены экономике, вопросам безопасности, ситуации в регионе и мире, отношениям с ЕС и проблемам интеграции на постсоветском пространстве. Говоря о внутренней политике, Глава государства остановился на проблемах, с которыми сталкивается общество и потребовал сделать Беларусь по-настоящему привлекательным транспортным узлом.

Главной целью остается строительство государства для народа. На первом плане, по мнению Президента, задача - укрепить экономику и приумножить благосостояние граждан. При этом у Беларуси нет излишних геополитических амбиций, но нет и комплекса аутсайдера.

Выступление продлилось без малого полтора часа, став самым лаконичным в истории. После этого Президент ответил на вопросы депутатов. Подняты темы арендного жилья, выделения земельных участков, качества дорог, образования. Напомню, телеверсию послания покажут все белорусские телеканалы сегодня в 9 вечера. В связи с этим "Панорама" выйдет в эфир в 20:30.