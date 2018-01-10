9 Января 2018 21:01

Награды за творчество и духовность. Ежегодно в эти рождественские дни принято отмечать заслуги людей, чья работа пронизана идеями гуманизма. Это не только представители духовенства, но также журналисты, врачи, ученые, художники. Беларусь богата на таланты. Из рук Главы государства лауреаты сразу трех премий получили награды. Торжественная церемония состоялась сегодня во Дворце Республики. Вручены премии "За духовное возрождение" и спецпремии Президента. Среди лауреатов и наши коллеги - авторский коллектив Агентства теленовостей отмечен за документальный цикл "Дело жизни". Стали известны и те, кому покорился “Белорусский спортивный Олимп”. Александр Лукашенко подчеркнул: "Лауреаты сегодняшнего торжества делают мир лучше и светлее". Своей активной деятельностью они создают вокруг себя ауру добра и милосердия. Главные герои, их добрые дела и торжественная атмосфера вечера - в репортаже Натальи Бреус.

Дворец Республики часто становится площадкой масштабных форумов и церемоний. Но в день вручения премий "За духовное возрождение" здесь всегда особая атмосфера. Не только от того, что проходит награждение в рождественские дни. Это, конечно, добавляет церемонии уюта и ощущения семейного торжества. Но и от того, что чествуют людей, которые горят своим делом. Их работа - большой вклад в то, что руками и не потрогаешь - в духовность нации.

Отец Виктор служит священником уже больше 20 лет. Делом жизни стало для художника по профессии, но священнослужителя по призванию возрождение православного храма в Ивенце. Для небольшого поселка церковь Преподобной Ефросиньи Полоцкой не только духовный, но настоящий социальный центр.

Здесь помогают детям, которые остались без родителей и ребятам с ограниченными возможностями. Духовное общение, художественные пленэры, летний лагерь, даже иппотерапия. Каждого окружают заботой и по-настоящему семейным теплом.

Быть милосердным не заставишь. Но можно научить. Просветительство, религию, воспитание - все это старается каждый день совмещать в ежедневном служении главный муфтий Беларуси. За это отмечен престижной премией. Говорит, в мире, где то и дело вспыхивают религиозные конфликты, белорусская толерантность и мир между конфессиями дорогого стоит. Так что открытие соборной мечети в христианской Беларуси никого не удивило.

За время существования - а учреждена премия "За духовное возрождение" была еще в 1997 году - ее лауреатами часто становились представители духовенства. Но не только они - врачи, журналисты, общественные деятели и представители культуры. По итогам 2017 года среди обладателей престижной награды сразу несколько коллективов. Например, команда РНПЦ онкологии имени Александрова. В день врачи центра проводят до сотни операций. Что для медиков ежедневная работа, для пациентов - вторая жизнь.

В этот раз среди обладателей премии "За духовное возрождение" - Белорусский союз женщин. Не один год занимаются благотворительностью и ратуют за институт семьи.

Лауреатов объединяет главное - своим трудом они делают Беларусь богаче нравственно и духовно.

Специальные премии Президента вручаются тем, кто проявил себя в искусстве и культуре. Примечательный тренд в этой сфере - интерес к истокам растет. Например, Несвижский дворец Радзивиллов - самый посещаемый туробъект в стране. Еще несколько лет назад здесь загорелись идеей собрать уникальную Радзивилловскую коллекцию доспехов и оружия. Оказалось, что артефакты разбросаны по всему миру - в США, Великобритании, Италии, Германии, Польше.

Специальных премий удостоен авторский коллектив академии искусств за оформление храма в агрогородке Вишнево Минской области. Достойной награды стала и работа издательского дома "Марка". Их почтовые "квадратики" - настоящие произведения искусства! Коллектив драматургического театра отмечен премией за активность в год 500-летия белорусского книгопечатания. Команда Минсконцерта удостоена награды за проведение летнего музыкального сезона в Верхнем городе. Благодаря им, в столице царила особая атмосфера, которую прочувствовали и минчане, и гости. Ряд творческих проектов стали детищем Белорусской академии музыки. Находят и продвигают подрастающие таланты.

В числе лауреатов спецпремии - народные умельцы Октябрьского дома ремесел. А также Лидский районный ДК - здесь возродили уникальные техники многонитевого ткачества и создали коллекции традиционной одежды. Награды также удостоен художник Валерий Слаук. Именно в культуре, искусстве, религии кроется тот самый "духовный код" страны.

Вечер располагал к откровенному общению, и Президент поделился мыслями, которые в последнее время наверняка посещают каждого. Развитие технологий и Интернет делает нашу жизнь во многом проще. Не поспоришь. Но как не потеряться в потоке противоречивой информации Глобальной сети?

Сделать профессиональное достижение мини-фильмом - непростая задача. Но творческая команда Агентства теленовостей смогла. Смогла рассказать о самых интересных разработках ученых, инженеров, медиков просто и понятно. Руководствовались одной идеей, страна должна знать своих героев! Проект "Дело жизни" - это 12 серий об успехе и достижениях, которые должны заметить все. Усилия авторов тоже оценили - им присвоена спецпремия Президента.

Владимир Новицкий не один год рассказывает о тех, кому покоряется спортивные вершины. Прелесть момента в том, что в этот раз он сам среди обладателей премии "Белорусский спортивный Олимп". Новицкий, пожалуй, единственный, кто освещал все Олимпийские игры, в которых участвовала суверенная Беларусь. Его голос из тысячи узнают болельщики страны. Рассказывать о спортивных событиях профессионально, эмоционально - именно это фирменный стиль известного комментатора.

Спецпремии Президента удостоена главный тренер национальной команды по прыжкам на батуте Ольга Власова. Она знает, как вырастить чемпиона. Золотую медаль Рио принес ее воспитанник Владислав Гончаров. Спорт - сегодня больше, чем просто состязание, и все чаще большая политика и идеология. Важны и победы, и поступки! Легкоатлетка Виолетта Скворцова в прошлом году выиграла юниорский чемпионат Европы в тройном прыжке. Но сошла с пьедестала, когда услышала чужой гимн. Видеоролик с поступком спортсменки на канале YouTube посмотрели более 8-ми миллионов раз. Диплом лауреата премии у девушки и за успешное выступление на международных соревнованиях, активную гражданскую позицию.

Это время - от католического Рождества и до старого Нового года - особенное. Пронизано добротой и вниманием к тем, кто больше всего нуждается. Акция "Наши дети" - идея Президента и ежегодно проходит под патронатом Главы государства. Подключились все - от госслужащих до спортсменов и бизнесменов. Глава государства искренне благодарен за такое неравнодушие.

Подарком для всех награжденных и гостей церемонии сегодня стал красочный концерт. Это было приятное поздравление для людей, на которых лежит особая миссия. Не просто работать, творить, а быть духовной опорой для нации в непростые времена. Впрочем, милосердие и душевная щедрость, готовность прийти на помощь - уж точно в характере белорусов.

Смотреть церемонию вручения премий Президента Республики Беларусь "За духовное возрождение", специальных премий деятелям культуры и искусства и специальных премий "Беларускі спартыўны Алімп" 2017 года.