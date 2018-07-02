Во Дворце Республики прошло торжественное собрание, посвященное Дню Независимости

О важности сохранения независимости, поддержания мира и развития партнерства с другими государствами сегодня говорил Президент Александр Лукашенко во Дворце Республики. Накануне главного государственного праздника там прошло торжественное собрание, посвященное важной дате в истории страны - 3 Июля. День освобождения Минска и праздник независимости суверенной Беларуси. День, ставший символом свободной и мирной жизни. Во Дворец Республики сегодня были приглашены не только ветераны, благодаря которым мы живем под мирным небом. Здесь собрались руководители госорганов, представители общественности и дипломатического корпуса. За четверть века Беларусь коренным образом изменила свое положение на планете. Сегодня голос официального Минска звучит на международных площадках. Наша страна стала проводником безопасности и стабильности в центре Европы. Атмосфера вечера и важные акценты лидера страны - в материале Ольги Макей.

День Независимости - праздник, наполненный традициями суверенного государства. Одна из таких - торжественное собрание, которое каждый год накануне главного дня для нашей страны проходит во Дворце Республики. Это знаковое мероприятие собирает людей разных профессий, рангов, поколений. И обязательно тех, кому все мы благодарны за нашу независимость, - ветеранов!

Уже традицией стала и сама атмосфера предстоящего праздника. В первые июльские дни города всей страны украшают яркие баннеры и флаги, народные гуляния - во всех районах и регионах. И хотя кульминация торжеств завтра - 3 июля, сегодня хороший повод для праздничной встречи. Собрание по случаю Дня Независимости хоть и называется торжественным, все же мероприятие не строго протокольное, а, скорее, теплый дружеский вечер. И хорошая возможность задуматься и понять, что же сегодня значит для нашей страны независимость.

В зале Дворца Республики и главные герои - ветераны. И хотя их возраст уже преклонный, в этот день они наденут парадные мундиры и с боевыми товарищами вспомнят те тяжелые военные годы.

Именно 3 июля 1944-го салютовали в честь освобожденного Минска. По воле белорусского народа эта дата и День Независимости стали символом свободной и мирной жизни.

С одной стороны, этот праздник - напоминание о битве за столицу страны, которая стала решающей в судьбе народа, с другой - для молодого поколения белорусов - это урок на будущее, о том, как важно хранить мир на своей земле.

Это единство помогло и в послевоенный период. Поднимали из руин свою республику белорусы плечом к плечу с соседями по тогда большой стране. Для многих людей из разных уголков Союза Беларусь стала второй родиной и уютным домом. Именно поэтому, как скажет Президент, братские народы - это не фигура речи, а то самое славянское единство, которое никому не победить, а героическое прошлое белорусского народа - это мужество, смелость и патриотизм, как генетический код, заложены в каждом.

Выступая со сцены Дворца Республики, в зале которого разные поколения и вся страна, Александр Лукашенко говорит и о сплоченности белорусов. В этом единстве сегодня безопасность нашего суверенитета. Ведь именно белорусы - хозяева своей земли.

За время независимости Беларусь стала заметным игроком на мировой арене. К голосу официального Минска прислушиваются на международных площадках, а в регионе понимают значимость Синеокой в общеевропейской безопасности. Беларусь в числе тех, кто самостоятельно обеспечивает и безопасность продовольственную: не только кормим себя сами, но и уверенно конкурируем с мировыми экспортерами. Техника нашего производства работает на земле в самых разных частях света, а в небе - мы в клубе космических держав. Беларусь обеспечивает свою энергетическую безопасность, возводя АЭС, и информационную, создавая IT-страну. Но для защиты своего информационного поля предстоит сделать еще немало, отметит Президент.

Независимость, мир и партнерство - три кита современной Беларуси. Хранить суверенитет, развивать многовекторную политику и протягивать руку дружбы партнерам - это ориентиры и для будущих поколений белорусов. В этом зале сегодня много молодежи. Впрочем, именно юное поколение продолжило этот вечер праздничным концертом, который символично называется "Васильковое небо" и посвящен Году малой родины. Многие из тех, кто сегодня на сцене, родились уже в суверенной Беларуси. И именно им продолжать историю своей независимой страны. А малая родина для каждого - источник сил и вдохновения. В финале вечера премьера песни о родной Беларуси.