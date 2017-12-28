28 Декабря 2017 12:00

Быть смелее, активнее, гордиться своей Родиной и приумножать достижения! С такими словами Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня обратился к юным белорусам.

В эти минуты во Дворце Республики проходит новогодний благотворительный праздник, который является кульминацией акции "Наши дети". Эта добрая традиция позволяет привлечь внимание к проблемам детства и оказать поддержку тем, кто нуждается в особой заботе. В Минск съехались более 2 тысяч детей со всей страны. Это отличники учебы, победители олимпиад, те, кто воспитываются в многодетных семьях, а также те, кто по разным причинам остался без родителей. Александр Лукашенко призвал юных белорусов хорошо учиться, почаще отрываться от гаджетов и напомнил, что не везде в мире у детей есть возможность так же весело встречать новогодние праздники.

Главным подарком для гостей праздника стало красочное представление "Похитители времени, или Как спасти Новый год" - сказка, в которой добро побеждает зло. Новогоднее представление продолжается на сцене Дворца Республики и в эти минуты. Впечатления маленьких зрителей уже в следующих выпусках новостей.