Во Дворце Республики началась церемония вручения премий Президента Беларуси

9 Января 2018 17:00

В эти минуты во Дворце Республики началась церемония вручения премий "За духовное возрождение" и cпециальной премии Президента Беларуси деятелям культуры и искусства. Эти кадры мы получаем прямо сейчас. По доброй традиции в эти рождественские дни Глава государства лично чествует тех, кто своим трудом, самоотдачей и упорством сделал нашу страну богаче духовно и нравственно. Среди лауреатов - врачи, священнослужители, авторские коллективы.

Награду от Главы государства за создание документального цикла "Дело жизни" получат и наши коллеги - авторский коллектив Агентства теленовостей. Это Антонина Станкевич, Александр Атрашевский и Руслан Турков.