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Во Дворце Республики началась церемония вручения премий Президента Беларуси
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9 Января 2018 17:00

Во Дворце Республики началась церемония вручения премий Президента Беларуси

В эти минуты во Дворце Республики началась церемония вручения премий "За духовное возрождение" и cпециальной премии Президента Беларуси деятелям культуры и искусства. Эти кадры мы получаем прямо сейчас. По доброй традиции в эти рождественские дни Глава государства лично чествует тех, кто своим трудом, самоотдачей и упорством сделал нашу страну богаче духовно и нравственно. Среди лауреатов - врачи, священнослужители, авторские коллективы. 

Награду от Главы государства за создание документального цикла "Дело жизни" получат и наши коллеги - авторский коллектив Агентства теленовостей. Это Антонина Станкевич, Александр Атрашевский и Руслан Турков.

  

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