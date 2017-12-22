22 Декабря 2017 21:00

О создании условий для мировых IT-компаний, об инвестициях в будущее и о внедрении новейших финансовых инструментов сегодня говорили в Минске. Во Дворце Независимости состоялась большая встреча Главы государства с представителями деловых кругов. Две с половиной сотни человек - от ремесленников до владельцев крупных компаний – стали участниками разговора. Осенью Президент подписал целый пакет сопутствующих документов по либерализации бизнеса. Они должны дать мощный импульс развитию частного сектора экономики. Речь об устранении любых административных барьеров, которые мешают деловой инициативе. По мнению Александра Лукашенко, предприниматели должны активнее развивать бизнес в малых городах и сельской местности. Многие из присутствующих принимали самое активное участие в масштабной работе по улучшению бизнес-климата, стимулированию деловой активности и наполнению прорывного документа по развитию цифровой экономики. Очередная встреча у Президента - это открытый диалог и возможность еще раз сверить часы, дать оценку проделанной работе и высказать предложения на перспективу. С подробностями наш политический обозреватель Андрей Кривошеев.

"Революционный" пакет декретов и указов, его в деловой среде уже окрестили 3-й рождественской волной либерализации, символично положили в качестве дара под новогоднюю ель 2018. Но в отличие от многих подарков — этот не случайный и не разовый. Готовили, уточняли и принимали вместе с бизнесом, а чаще и вовсе сам бизнес. В фундаменте вся экономическая политика Беларуси минимум с 2002. Например, с той же цифровой экономикой и IT-страной, без десятилетия ПВТ декрет был бы просто невозможен. Но даже не это главное - сегодня бизнес счастлив новациями, но завтра это счастье нужно будет разделить со всей страной без эгоизма и жлобства. К этому обязывает и большой договор с властью, и белорусская традиция и сам дух Нового года и Рождества.

Сказать, что новой волны улучшения бизнес-среды предприниматели ждали, значит почти ничего не сказать. Пакет из декретов и указов по развитию предпринимательства, минимизации проверок, цифровой экономике, бизнесу в провинции и радикальному сокращению бюрократии стал хитом дискуссий и надежд. Бизнес, которому напрямую доверили вписать в законы самые смелые предложения, вынашивал их как свое детище. И потому нервно реагировал на каждый чих и сплетню со стороны. Мол, правительство идеи выхолостит — не убрали ни слова. Или, мол, Совет предпринимателей, кстати, единственный при Президенте — это декорация, откровенное вранье. Без Совета отныне ни одного ключевого документа из парламента и Совмина не выйдет. Или самая свежая сплетня — на большой деловой совет пригласят узкий круг и одобрят втихаря. Судите сами. В Большом зале Дворца Независимости тесно от бизнес-китов, членов советов малого и среднего бизнеса, инвесторов действующих и будущих. Да, не позвали деятелей от околополитики, но оно к лучшему. Меньше политики — больше дела и людей дела.

Вообще, если позвать всех, чьи условия работы улучшает один Декрет №7, причем напрямую, пришлось бы собирать 20 стадионов масштаба "Минск-Арены".

В Беларуси уже более 100 000 юрлиц микро-, малого и среднего бизнеса и 235 000 ипэшников. Внушительная и растущая доля экономики. Дает чуть менее трети всех налогов в стране. По регионам распределены, конечно, неравномерно — более 30 % в минской агломерации и области. Но на то он и пакет новаций, чтобы дать стимул региональному развитию — агроусадьбам, торговле и услугам на селе, производственникам в малых городах, турбизнесу в приграничных регионах, айтишникам и высоким технологиям — везде, куда дотягивается скоростной Интернет, финансовое плечо Банка развития и инициатива самих людей дела.

Кстати, многие, доверяя власти, расширили бизнес и вложили деньги, не дожидаясь формальной подписи. И не прогадали. Сегодня с удовольствием делились с Президентом и прессой успехами и планами.

Абсолютным хитом делового сезона стал и Декрет о цифровой экономике. В кулуарах, у профессионалов, в прессе его давно прозвали цифровой революцией. А потому некоторые сомневались — возможна ли она в стране, которая устойчивое развитие предпочитает рывкам. Президент, по сути, заказавший декрет айтишникам, остался верен слову и без лакировки скрепил IT-революцию подписью вчера. Бизнес говорит. Говорит не только словом, но и делом. За год на одном оптимизме от разработки декрета в ПВТ пришло больше продуктовых интернет-компаний, чем за предыдущие 10. А словосочетание "IT-Беларусь" из научной фантастики перекочевало в ежедневники руководителей мировых корпораций.

Впрочем, декрет о цифре — не только про IT. Он проникает во все сферы нашей жизни. От банкинга в телефоне до электронной бесконтактной таможни на границе. Время на прохождение добросовестным перевозчиком белорусского рубежа уже сократилось в 6 раз. В масштабах страны это миллионы долларов. Плюс отменили путевые листы, затянутые медосмотры. Швейцарцы не верят - конкуренты поближе умоляют свои правительства ввести барьеры для белорусов, иначе потеснят на рынке.

Поддерживает IT-революцию и главный банк страны — Национальный. Та же технология блокчейн или умный контракт — это ведь будущее и финансовых рынков. Обязательное исполнение. Абсолютная прозрачность. Цифровая кредитная история. Павел Владимирович Каллаур — эксклюзивно о том, почему поддержали.

Многие из новаций и революций в пакете документов, конечно, риск. Но власть идет на него осознанно. Ведь был позитивный опыт. Например, так называемая вторая волна либерализации 2009-2010 годов. Помните, директива о предпринимательстве, борьба с бюрократизмом, лицензирование, собственность.

Свою часть нового большого договора с бизнесом готов выполнить и Национальный банк. Главный банкир страны обещает и впредь снабжать экономику недорогими кредитами для роста. Денег, конечно, всегда мало, но цифры не врут.

Системно решает новый пакет документов и две острейшие проблемы современности — административные процедуры, читай, бюрократия и проверки, часто бессмысленные и беспощадные. Например, число правил пожарной безопасности сокращено в 11 раз, санитарных — в 13, ветеринарных — в 10. Также отныне никто не станет указывать частному магазину до скольки работать или предписывать частному ресторанчику, что одни драники готовить надо в 3-ех разных цехах. В части проверок — мало что за пресловутый "наезд" контролер ответит кошельком и свободой, так еще и само число контролеров урезано на 10%.

Сам бизнес двумя руками за новую систему доверительного контроля. Притом что государство руку с пульса цен не снимает, а ответственность за жульничество даже возрастет.

Отдельный пакет новаций касается провинции, точнее, качества жизни и возможности честно трудиться и достойно зарабатывать в регионах.

Пример в производстве — первая аккумуляторная компания начинала с небольшого заводика, а теперь выходит на холдинг. Новые заводы в Белозерске, Пинске выходят на конвейеры мировых автогигантов. Хотя есть опасения — вдруг в подзаконных актах намутят?

Еще одна жизненная ниша для провинции — агроэкотуризм. Начинали с 34 усадеб и твердого поручения Президента банкирам и местной власти — поддержать самозанятость всецело. Это ведь не просто отдых, корпоратив или свадьба на природе — это возрождение и развитие села, сохранение национальной кухни, ремесел, быта и самой души белорусской деревни. За этим спокойствием и душевностью к нам едут из всей Евразии.

Для сельских предпринимателей в сфере торговли и услуг — самые льготные условия ведения бизнеса. Налоги на землю и недвижимость не взимаются, так человек прирастает к земле и становится на ноги. Налог на прибыль - всего 6 процентов, втрое ниже общей ставки. Нет НДС — налога, который закладывают в цену. Это поддержка и самого предпринимателя, и его клиентов сельчан.

Вообще, принятые законодательные новации не содержат полумер. Напротив, власть предлагает бизнесу честное партнерство. Критерии честности те же, что и с госсектором — цены, не драть три шкуры, занятость — мы ведь в одном государстве живем, и каждое рабочее место это личный вклад в стабильность и процветание. Наконец, зарплаты — с достойным доходом ни один белорус не пойдет на новое "раскулачивание" даже самого крупного бизнеса.

Такой откровенный диалог с бизнесом, конечно, добавил ему и позитива под конец года и энтузиазма на год грядущий.

Сегодняшний фундаментальный совет с бизнесом, наверняка, не последний. На будущий год уже заложены две кардинальные инициативы — новый налоговый кодекс и новый указ о лицензировании. Причем нормы этих документов пройдут сито самих предпринимателей.

В целом же власть, по сути, вывела новую формулу честного партнерства с бизнесом, по Президенту звучит она так. Можешь помочь по закону — помоги, не можешь — не мешай. Если закон требует вмешаться — только тогда действуй.

Ну чем не преамбула к новому большому договору государственно-частного партнерства?