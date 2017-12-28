Во Дворце Независимости собрались 250 талантливых школьников и студентов со всей страны

27 Декабря 2017 21:03

Праздник для самых умных, подающих надежды и просто лучших из лучших. В столице сегодня собрались 250 талантливых школьников и студентов со всей страны. По сути, это начало еще одной новогодней традиции - приглашать тех, от кого зависит будущее Беларуси в здание, уже ставшее символом государственности - Дворец Независимости. Место, где принимаются важнейшие политические решения и проходят судьбоносные переговоры, наверное, впервые сегодня было отведено столь неформальному событию. Яркая программа, игрушки и подарки - неизменные атрибуты новогодних дней. А победители школьных олимпиад, юные новаторы, изобретатели и самые активные ребята сегодня получили и уникальную возможность пообщаться с Главой государства. В плотном президентском графике всегда есть место для встреч с молодежью. Ведь именно от нее зависит, какой наша страна будет через десятилетия. Конечно, успехи юных талантов радуют: победы на творческих конкурсах, олимпиадах, научные разработки. И именно этому поколению суждено воплотить в жизнь те революционные идеи и проекты, которые сегодня начинают реализовывать в нашей стране. Для всех ребят это был первый и очень волнующий новогодний бал такого формата. Тем не менее все быстро освоились, завели новые знакомства и с удовольствием обсуждали собственные первые достижения. Все эти ребята только начинают свой большой жизненный путь, так что сегодня своим опытом с ними поделились и знаменитые гости.

Рассказывает Илона Красутская:

Чтобы стать гостями Дворца Независимости, им пришлось поставить зимнюю сессию на паузу, проделать путь в 300 километров. И куда длиннее он из череды побед на республиканских и международных олимпиадах. 22 лучших студента Гомельской области приехали в Минск, чтобы встретиться с белорусским Президентом.

Будущий учитель истории Николай Артюшко профессию выбрал еще в детстве. Впереди у четверокурсника аспирантура, затем магистратура. О рвении к учебе говорит и участие в интеллектуальных конкурсах и научных конференциях. В прошлом году Николай стал стипендиатом спецфонда Президента по поддержке талантливой молодежи.

Не успели гости разместиться, как девушки первым делом достали вечерние платья. Учитывая важность события, некоторые привезли сразу несколько нарядов.

А вот подумать про вечерний образ у студента экономического факультета БГУ Матвея Шебалина времени особо не было - накануне сдавал зачеты и экзамены. Сейчас в университетах горячая пора - зимняя сессия.

Во Дворец Независимости гости прибывают за час до торжества. Это время отведено не только для решения организационных моментов, но и небольшой экскурсии по статусному зданию. И зачастую журналистам приходилось примерять роль экскурсоводов прямо во время интервью. Конечно, сначала они немного стеснялись, держались вместе. Но это, скорее, стиль интеллектуальной элиты: сдержанность и скромность. А после освоились.

Сегодня во Дворце Независимости можно все: нарушена привычная тишина и камерность, никаких важных переговоров, ни слова о политике. Смех, веселье, музыка и танцы. Словом, никакого протокола.

Символ белорусской государственности сверкает от их присутствия. Нарядные и одухотворенные. Ими гордятся родители, близкие, учителя и преподаватели, друзья. В гостях у Президента более двух сотен ребят: студенты и старшеклассники. Отличники в учебе и спорте, юные изобретатели, стипендиаты спецфонда Президента. Сегодня Дворец Независимости в их распоряжении.

Обычно здесь строгий дресс-код. Но сегодня фейс-контроль прошли все. Вместо людей в строгих костюмах - роботы, ростовые куклы. По Дворцу Независимости бегают кролики, собаки редких пород. Новогоднее настроение создают несколько сотен артистов. А дискотека прямо в Зале торжественных церемоний. Именно здесь проходит встреча всех именитых гостей. Здесь Александр Лукашенко приветствует глав государств во время официальных визитов, в этом зале проходило чествование наших олимпийцев и инаугурация президента.

Среди многочисленных дипломов и наград рядом они обязательно поставят свой именной пригласительный. А его действительно пришлось заслужить. И это не старания недель или месяцев, а нескольких лет. Зачастую им приходится делать выбор в пользу новых знаний - горы книг вместо прогулок с друзьями или других развлечений. Но среди наград (медалей, аттестата с максимальным баллом, зачисления на бюджет) и этот праздник. Ведь когда еще на вопрос приятелей, что делаешь сегодня, ты ответишь: "Еду в гости к Президенту".

Анна угадала с будущей профессией. Это стало понятно буквально неделю назад, после принятия декрета о цифровой экономике. Пошла по стопам отца-программиста: выбрала профессию, связанную с IT. Первый проект — виртуальный тур по гомельскому Дворцу молодежи, теперь вот реальная экскурсия по главному дворцу страны.

Пока в Зале торжественных церемоний звучали песни, проходили шумные мастер-классы и танцы, все это время на втором этаже работал Глава государства. Особенно в последние дни уходящего года спрос на Президента очень большой. Череда больших совещаний и переговоров, буквально накануне визит в Москву. Но не зайти на новогодний праздник к ребятам Александр Лукашенко просто не мог. Тем более хорошо известно отношение белорусского лидера к подрастающему поколению. Каким бы плотным ни был график, всегда найдется место для встреч в теплой атмосфере и откровенного диалога. Ведь это лучшая возможность без прикрас, открыто поговорить о том, что радует, волнует, что сделано и еще предстоит…

C гостями Глава государства говорит на равных. Многим из них еще только предстоит сделать выбор – определиться с профессией. Другие - его уже сделали. Через год-другой станут выпускниками. Большинству чуть за 20. Они вовсю интересуются экономикой и политикой. У каждого есть свое мнение. Эта встреча - хороший повод поговорить о важном с Президентом в неформальной атмосфере. Развить умение слушать и слышать. Ведь им только предстоит принять знаковые решения в своей жизни.

Каждого из присутствующих Александр Лукашенко в будущем хочет видеть в роли талантливых врачей, успешных бизнесменов, артистов, ученых. Главное - не пасовать перед трудностями. Ведь большие победы складываются из маленьких достижений. Говорил Президент и о вечных ценностях. Такой незаменимой важности человеческого общения, милосердии и любви к родной земле.

В кулуарах масса тем для обсуждения. Многие продиктованы событиями: от курса биткоина до вчерашних встреч президентов в Подмосковье. Рассказывали о своих идеях, воплощенных проектах и, конечно, делились своими впечатлениями.

Многие из ребят еще до этой встречи виделись и лично общались с Главой государства. Например, презентовали свои проекты во время форума "Молодежь. Взгляд в будущее". Эти разработки применимы в медицине, строительстве, повседневной жизни. Поэтому сегодня для многих было как-то непривычно прийти с пустыми руками. Но находчивость и предприимчивость пригодилась даже здесь. Чтобы поддерживать связь с друг другом и впредь, в одном из Messenger ребята создали общий чат под названием "Наш идеальный Новый год". До сих пор активно делятся фотографиями, ссылками на фото- и видеорепортажи и, безусловно, своими впечатлениями.

А еще они непременно обещают вернуться. Когда закончат школы и университеты, найдут себя в профессии, мечтают снова оказаться в списке почетных гостей, но только на этот раз воочию увидеть Зал государственных наград, символично, где буквально накануне проходило чествование лучших людей страны.