3 Февраля 2018 21:01

Не только дань заслугам, но и большой кредит доверия. Сегодня во Дворце Независимости собралась научная элита страны. Президент вручил дипломы академика и члена-корреспондента Академии наук, доктора наук и аттестаты профессора. Как подчеркнул Глава государства, наша страна гордится своими учеными. И эта церемония стала признанием заслуг настоящих профессионалов. Сегодня одним из ключевых условий успешного развития являются инновации в промышленности и АПК, создание новых материалов и технологий в машиностроении и электронике, химии и биологии, медицине. Эти сферы определяют уровень жизни людей. Президент не скрывал, что ученых готовы поддерживать, но всегда ждут большего. Несмотря на торжественность момента, Александр Лукашенко призвал участников к открытому общению - использовать эту встречу для диалога. О церемонии и теплой беседе за чашкой чая - Илона Красутская.

В 25 лет он стал кандидатом химических наук, а еще через пару возглавил профильную лабораторию Академии наук. Карьерный рост для такой серьезной сферы стремительный. Но со временем нагрузка только увеличилась: уже несколько лет как глава Совета молодых ученых. А отныне Андрей Иванец и самый молодой доктор наук страны - ему всего 33.

Андрей Иванец, доктор химических наук, заместитель директора по научной работе ГНУ "Институт общей и неорганической химии НАН Беларуси”:

"Современные тенденции говорят о том, что сейчас наблюдается очень резкое сокращение инновационного цикла — от идеи до практики. Это два-три года сейчас. Это говорит о том, что в науке надо бежать, но знать куда бежать, в каком направлении. Тогда будет все получаться".

А вот генетике Александр Кильчевский посвятил куда больше лет, чем возраст самого молодого доктора наук Беларуси. Про таких вообще можно сказать - научный сторожил. Плодами его работы мы пользуемся ежедневно. А некоторые из них даже едим. Совместно с нашими селекционерами вывел десятки новых сортов овощей и других культур. А еще благодаря ему белорусы могут узнать о предрасположенности к заболеваниям или о своих спортивных возможностях, сдав тест в Институте генетики и цитологии. В копилке ученого и работа по созданию Республиканского банка ДНК. Из новых научных векторов — генетика питания.

Весь прошлый год в Беларуси говорили о науке. Так именовали 2017. Было много приятных моментов: награждения, звания, новые разработки, рейтинги, конференции. Неоднократно и большой разговор на высшем уровне.

Второй съезд ученых объединил 2000 участников. Говорили о том, как избежать утечки кадров в научной сфере, образовании завтрашнего дня. Принята программа развития науки до 40 года.

Профессор Владимир Кульчицкий был среди делегатов. До сих пор говорит о ключевых тезисах встречи. Именно нейрофизиологию, уверен академик, ждут важнейшие изменения, где ученые преуспеют в создании искусственного интеллекта. Параллельно занимаются и одушевленными исследованиями. Стрессы, нагрузки и болезни нередко деструктивно влияют на мозг. Именно здесь и нужны результаты и наработки такой сферы, как нейрофизиология. Все, над чем трудятся ученые и медики, диктует сама жизнь во имя ее же сохранения.

Владимир Кульчицкий, заместитель директора ГНУ "Институт физиологии НАН Беларуси", академик Национальной академии наук Беларуси: "Технологии, которые позволяют использовать стволовые клетки. Они естественным образом проникают через черепно-мозговые нервы и проникают в полость мозга пациента, у которого инсульты или кровоизлияния в мозг. И в результате эти стволовые клетки восстанавливают нейронные сети, которые были разрушены. И у людей возвращается работоспособность".

2017 стал по-настоящему знаковым для научной отрасли. Речь не только о глобальных открытиях, но и о преобразовании всей системы. Очередной разговор у Президента состоялся и за несколько дней до Нового года. Прибавка к зарплате ученых и новый технополис "БелБиоград". Наступивший 2018 не отменяет пристальное внимание к сфере. Наоборот. Тем более в последнее время было подписано много знаковых документов. Глава государства завизировал сопутствующий пакет по либерализации, революционный цифровой декрет. Такое время: и в экономике, и в ІТ рядом ученые. За пять лет выпуск научно-технической и инновационной продукции в стране вырос более чем в два раза. Не без помощи ученых Беларусь строит первую атомную станцию.

У разговора должно быть и будет продолжение. И сегодня в очередной раз во Дворце Независимости светила белорусской науки. Повод для встречи веский: награда за интеллектуальный труд - присвоение ученых званий. Еще до начала церемонии гости активно делились последними новостями. Звучало все: достижения, проблемы, что удалось сделать и что еще только предстоит.

Это признание заслуг настоящих профессионалов своего дела. Они долгое время работали над уникальными исследованиями, которые продвигают белорусскую науку. Сегодня одним из ключевых условий успешного развития являются инновации в промышленности и АПК, создание новых материалов и технологий в машиностроении и электронике, химии и биологии, медицине. Эти сферы определяют уровень жизни людей.

Четверть сотрудников Академии наук (более 2 000) - молодые ученые. Ежегодно около 100 кандидатов защищают свои диссертации. И те, у кого в трудовой приличный стаж, говорят "коллега" тем, кому слегка за 30. Чтобы подготовить преемника (не иначе как фаната науки), им достаточно пары лет.

Защита диссертации порой труд не одного года. Да и получить научное звание становится все сложнее. А все благодаря тому что в свое время в Беларуси настояли на сохранении госсистемы присвоения ученым степеней и званий. Сегодня на научном поприще нет случайных людей.

Приятную миссию Глава государства не ограничивает лишь строгим церемониалом. Приглашает за общий стол к открытой и доверительной беседе. Да и сама атмосфера располагает. Среди угощений - приготовленные по-домашнему пирожки, конфеты, варенье. За чашкой чая звучат как инициативы, так и обоснованная критика. В зале сегодня присутствовало немало медиков. На встрече с Президентом без прикрас говорили об интеграции науки и практики. О создании научных школ в медицине. Но больше, конечно, о том, как заработать собственным интеллектом.

Наука сегодня вхожа и в холодильник белоруса. Вопрос продовольственной безопасности в том числе решен с опорой на новые отечественные технологии. Вот и вице-премьер Владимир Семашко, который курирует промышленность, рассказывает, что на столе целая кипа предложений. Именно научное сообщество помогает внедрять разработки в производство многим звучным белорусским брендам.

На следующей неделе Олимпиада в Южной Корее, ну, как не затронуть проблемы спортивной науки? За последние годы в стране построили немало арен. Фитнес, коньки, велоспорт. Многие беговые клубы и в Минске, и в регионах приглашают на тренировки абсолютно бесплатно. Все это долгосрочные инвестиции в здоровье белорусов.

Сегодняшняя оживленная дискуссия лучше всего развенчивает миф, что якобы представители интеллигенции - люди скромные. Белорусские ученые о своих достижениях говорят в голос. И дело не только в самопиаре, скорее, в коммерческом интересе. Ведь это реальные предложения для зарубежных партнеров. В том числе основа стратегии "Наука и технологии 2040" - движение к интеллектуальной экономике.

Несколько часов откровенного диалога. И, очевидно, эта встреча не последняя в текущем году. Президент всегда готов приехать с ответным визитом. Спустя какое-то время Глава государства рассчитывает увидеть в этом зале и новые лица. В Беларуси есть вакансии на соискание научных званий.

На мероприятии присутствовали более 40 деятелей научной сферы, представляющих разные области знаний. Среди них немало имен, известных не только в Беларуси, но и за рубежом. Сегодня во Дворце Независимости они услышали главный тезис: проблемы научного фонда точно не останутся без внимания и поддержки на высшем уровне.

Впереди воплощение больших задач. Будущая модель страны "Беларусь интеллектуальная" определена, как и ее ключевые компоненты: цифровая экономика и создание IT-страны. Стремительно меняющийся мир требует столь решительных действий. Но это не борьба в одиночку. Конструктивные инициативы и прорывные идеи ученых государство всегда поддержит.