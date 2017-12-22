Во Дворце Независимости проходит большая встреча Президента Беларуси с представителями деловых кругов

22 Декабря 2017 12:00

Участники - две с половиной сотни человек. Это представители власти и всех сфер бизнеса - от ремесленников до владельцев крупных компаний. Осенью Президент подписал целый пакет сопутствующих документов по либерализации бизнеса - один декрет и семь указов. Они должны дать мощный импульс развитию частного сектора экономики. Речь об устранении любых административных барьеров, которые мешают развитию деловой инициативы. Накануне Глава государства подписал еще один знаковый документ - декрет о развитии цифровой экономики.

Многие из присутствующих сегодня принимали самое активное участие в масштабной работе по улучшению бизнес-климата, стимулированию деловой активности и наполнению прорывного документа по развитию цифровой экономики. Очередная встреча у Президента - это открытый диалог. Что называется, возможность еще раз сверить часы, дать оценку проделанной работе и высказать предложения на перспективу.

Еще до начала большой дискуссии крупные бизнесмены, топ-менеджеры компаний, IT-специалисты делились не только своим, но и мнением коллег, как принятые документы повлияли на их сферу деятельности.