22 Января 2018 21:10

Сегодня же во Дворце Независимости говорили и о развитии белорусско-пакистанских отношений. Глава государства встретился с послом этой страны. Масуд Хан Раджа завершает свою миссию в Беларуси. Дипломатии обеих стран без малого четверть века. И чем чаще встречаются политики, тем выше уровень доверия и крепче дружба. Такой тезис президенты Беларуси и Пакистана взяли за основу в успешном развитии двусторонних отношений. Особенно за последние пару лет удалось добиться весомых результатов. Возросла торговля, новые соглашения пополнили договорно-правовую базу, были открыты сборочные производства. Впереди не менее амбициозные планы. О том, как Минск и Исламабад строят экономический фундамент взаимовыгодных отношений, репортаж Илоны Красутской.

Масуд Хан Раджа стал первым послом Пакистана в Беларуси. Диппредставительство открылось в Минске 3 года назад. Дипломат довольно быстро адаптировался в Беларуси. Проникся духом спортивной страны: записался в тренажерный зал, полюбил пешие прогулки вокруг Комсомольского озера. А еще подучил белорусский и русский.

Старт его миссии пришелся на самое напряженное в рабочем плане время. В 2015 и 2016 годах Президент Беларуси посещал Пакистан. Именно в это время отмечена интенсификация сотрудничества по всем направлениям.

Беларусь продвинулась по так называемой дальней дуге. А это расширение рынка для сбыта продукции и новые инвесторы.

Существенно пополнилась договорно-правовая база. Страны связывают 80 документов. За неполный прошлый год товарооборот вырост на треть.

Три года пролетели незаметно, но уж точно ознаменовались очевидными результатами в двусторонних отношениях. Расставаться всегда немного грустно, но ревизия достижений сглаживает характер встречи. И одновременно служит ориентиром для приемника - как будет выстраиваться взаимодействие дальше.

Быстрорастущий рынок Пакистана (с населением почти 200 миллионов человек) сегодня заинтересован практически во всех товарах, которые производят белорусские предприятия: от продуктов питания до дорожно-строительной техники. Мы предлагаем исламской республике развивать промышленный потенциал. Главное, не приходится начинать с нуля. Наша тракторная дружба началась еще в 60-е. С тех пор пакистанскую прописку получили 140 тысяч различных моделей бренда МТЗ. Малогабаритные – это уже тренд пакистанского агробизнеса. Открыто сборочное производство в городе Карачи. Почти за четверть века дипломатических отношений страны инициировали самые смелые проекты. Но даже в строгой протокольной формулировке главный двигатель – политический диалог, основанный на крепкой дружбе. С политикой все в порядке. Самое время сконцентрироваться на экономике.

Пакистан - это шестая по численности страна в мире. Примерно 45 % ее жителей заняты в аграрном секторе. Постоянный рост населения и спрос на продовольствие стимулирует развитие сельского хозяйства. Этот перспективный рынок по емкости как весь евразийский. Если добавить еще и соседей - Китай, Иран, Афганистан и Индию, то выходит настоящий азиатский плацдарм. На нем и надо закрепиться белорусским экспортерам. Активно подключаем партнеров.

Во время недавнего визита президента Таджикистана Глава белорусского государства предложил организовать выставку белорусской продукции, чтобы выйти на соседние: афганистанский и пакистанский рынки.

Опыт у нас уже есть. Белорусские производители завсегдатаи крупнейшей выставки в регионе "Пакистан-Экспо". Да и многие бизнесмены друг с другом знакомы. За плечами два форума. Вскоре снова вернутся в Минск.

Беларусь и Пакистан намерены укрепить сотрудничество в сфере АПК. Среди приоритетов подготовка кадров, создание перерабатывающих предприятий, обмен технологиями. Подписать новые контракты страны планируют в Минске летом во время сельскохозяйственного форума, который состоится в рамках выставки "Белагро".

Кроме того, основа белорусского экспорта в Пакистан - грузовые автомобили, калийные удобрения, шины и детское питание. Еще одна отрасль, где есть взаимный интерес, легкая промышленность. Пакистан - один из мировых лидеров по производству хлопка. Для модернизированных активов Беллегпрома настоящий кладезь недорогого сырья.

Масуд Хан Раджа, Чрезвычайный и Полномочный посол Пакистана в Беларуси:

"Благодарю вас за возможность встречи. Для меня большая честь быть первым послом Пакистана в Беларуси, вручить вам верительные грамоты. Весь срок моей дипмиссии я получал всю необходимую помощь и от правительства Беларуси. А при вашем непосредственном содействии мы определили четкие цели для двух стран. С вашего первого визита в Пакистан наши страны целенаправленно развивали отношения по широкому спектру направлений".

Обычно в качестве сувениров из Пакистана везут хлопок, чеканку, разнообразные специи. А вот один из лучших белорусских подарков, пакистанский дипломат не раз признавался в многочисленных интервью, - это хрусталь. Нравится послу и обувь отечественных брендов. В любом случае всегда сможет вернуться за белорусскими сувенирами, не потратив много времени на дорогу. Ведь Масуд Хан Раджа продолжит свою дипломатическую миссию в соседней Литве.

Пакистан старается наверстать упущенное за военные конфликты время. Чтобы достичь прогресса в различных сферах, стране еще предстоит приложить немало усилий. Но самое главное - рядом есть партнеры, готовые в любой момент подставить плечо. Исламская Республика - рынок, которому нужна техника, технологии, производства, - широко распахнула свои двери для Беларуси - партнера, который гарантирует выполнение данных обещаний.