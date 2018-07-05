Во Дворце Независимости чествовали выпускников военных вузов и офицерского состава

Решающую роль в повышении боеспособности наших Вооруженных сил играют военные кадры. Об этом заявил Президент Александр Лукашенко на церемонии чествования выпускников высших военных учебных заведений и высшего офицерского состава. Глава государства также отметил, что белорусы как никакая другая нация ценят мир, безопасность и независимость.

За отличные успехи в учебе Президент вручил благодарность выпускникам военных вузов - это 21 человек. Также в высший офицерский состав вошли еще несколько военнослужащих. Очередные воинские звания - генерал-майора Вооруженных сил - получили Андрей Федин, Александр Панферов и Александр Науменко. Генеральское пополнение и у МВД - Иван Кубраков и Александр Астрейко. Персонального звания государственного советника таможенной службы третьего ранга удостоен Андрей Ковальчук.