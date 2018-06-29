В эти минуты в Тростенце проходит открытие второй очереди крупнейшего мемориала в память о жертвах нацизма времен Великой Отечественной войны. В мероприятии принимают участие президенты Беларуси, Германии и Австрии.

Эти летние дни для Беларуси традиционно наполнены памятью и символизмом. В ряду важных для нас дат - начала Великой Отечественной и освобождения Минска - сегодня мы наблюдаем не менее важное памятное событие для всех, кого так или иначе коснулась Вторая мировая. Еще три года назад на месте самого крупного лагеря смерти Восточной Европы были воздвигнуты "Врата памяти". Этот величественный монумент - символичный вход на территорию четвертого по величине лагеря смерти в Европе. Здесь были убиты мирные советские жители и военнопленные, а также граждане Австрии, Германии, Чехословакии и Польши. Сегодня многочисленные гости могут оценить полную картину мемориала - готова вторая очередь комплекса. Урочище Благовщина - расстрельное место тайной полиции, о котором мало кто знал. Теперь на этом месте находится мемориальное кладбище. В эти минуты мы получаем кадры с места событий. Лидеры стран проходят по пути через символические вагоны к месту проведения митинга-реквиема.

На церемонии присутствуют и зарубежные гости, включая представителей государственных и общественных организаций из Австрии, Германии, Израиля, Польши и Чехии. В их числе госсекретарь канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерский, заместитель председателя Палаты депутатов парламента Чехии Войтех Филип. Всемирный еврейский конгресс представляет заместитель главного исполнительного директора по вопросам дипломатии Марам Штерн. Для участия в мероприятиях в Беларусь вчера прибыл президент Австрии. Визит такого высокого уровня происходит впервые за историю установления белорусско-австрийских дипломатических отношений.