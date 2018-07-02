В торжественных мероприятиях ко Дню Независимости примет участие Глава государства

Завтра страна отметит День Независимости.

В торжественных мероприятиях примет участие Глава государства Александр Лукашенко. Сегодня Президент посетит торжественное собрание во Дворце Республики, на которое приглашены руководители государственных органов и организаций, ветераны Великой Отечественной войны и труда, представители общественности, дипкорпуса. Там же состоится праздничный концерт мастеров искусств - "Васiльковае неба". В качестве Главнокомандующего Вооруженными Силами Республики Беларусь Александр Лукашенко 3 июля примет военный парад войск Минского гарнизона и выступит с речью. Мероприятие, которое является центральным событием празднования Дня Независимости, будет транслироваться в прямом эфире по телевидению и радио.