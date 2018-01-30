В 2017 году белорусская таможня изъяла санкционного товара, идущего в Россию, на 9 млн долларов

30 Января 2018 17:01

Об этом сегодня Президенту доложил руководитель Таможенного комитета Юрий Сенько. Во время встречи обсуждали и сотрудничество с Россией, и ситуацию на таможне в целом. Ведомство работает эффективно и мобильно. В прошлом году в бюджет взыскано больше средств. Это говорит об активной и прозрачной работе бизнеса. Таможня ставила заслон контрабанде наркотиков – изъято более тонны психотропов.