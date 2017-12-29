В преддверии праздников Глава государства пообщался с журналистами и подвел некоторые итоги года

29 Декабря 2017 21:07

Корреспонденты задали Президенту ряд вопросов. Например, какими будут приоритеты не только в социальной сфере, но и во внешней политике. Президент анонсировал и ряд зарубежных визитов, в том числе на американский континент. Нынешнее общение с прессой проходило в преддверии Нового года и завершилось на праздничной ноте. Впервые за время многочисленных встреч и поездок представители СМИ подарили Главе государства подарок. Рождественский и очень символичный. Специально был изготовлен эксклюзивный набор елочных украшений, на которых изображены знаковые места Беларуси.

Ольга Макей продолжит.

Так уж сложился в этом году рабочий график Александра Лукашенко, что в нем, кажется, как никогда много было мероприятий, где Главе государства приходилось держать ответ перед белорусами. 2017 начался с большого разговора, где Президента спрашивали целых 7 часов 21 минуту. Уже после в течение года отдельно свои вопросы белорусскому лидеру задавали педагоги, ученые, аграрии, предприниматели и даже школьники. Кроме того, если подсчитать, в 2017 Глава государства провел десяток отдельных встреч с коллективами разных предприятий и жителями белорусских городов.

Конечно, свои вопросы есть и у журналистов президентского пула. Весь 2017 эти репортеры освещали официальные мероприятия, поездки и визиты. По сути, всегда находились внутри событий. Поэтому, конечно, за год накопилось много личных впечатлений. Эта встреча не в привычном формате, как говорят телевизионщики, "подхода к прессе", а, скорее, беседа с Президентом. Каждый смог поделиться своими впечатлениями, полученными за предыдущие 363 дня. Например, корреспондент телеканала "Мир" Дарья Харькова недавно стала мамой, но в декретном отпуске решила не засиживаться. Отсюда и вопрос о материнстве.

В этом году, как и в прошлых, по репортажам корреспондентов президентского пула можно изучать географию и геополитику. Визиты Главы государства в 2017 охватили сразу несколько регионов: Европа, Ближний Восток, Африка, Азия. Да и Беларусь в уходящем году в прямом смысле стала центром притяжения. В гостях принимали лидеров Венесуэлы, Вьетнама, Грузии, Молдовы, Сербии, и всех стран ОДКБ. В этом объединении, как и в Центрально-Европейской инициативе, наша страна председатель в 2017. А еще именно в Минске этим летом парламентарии ОБСЕ обсуждали глобальные вызовы в Европе и мире. Словом, уходящий год в очередной раз подтвердил белорусский курс на многовекторность.

Конечно, большая часть командировок репортеров – по стране. Самым плотным график поездок Президента был летом, в разгар уборочной кампании. В планы аграриев тогда ощутимо вмешивается погода, сроки уборки урожая максимально сжимаются. Решения принимаются оперативно и во время большого селекторного совещания, и прямо в полях. Президент лично наблюдает за сбором урожая, тестирует новый комбайн и оценивает результаты возделывания необычной для страны культуры – сорго. Словом, работу АПК детально разберут уже в будущем году, но первые итоги Александр Лукашенко подвел уже сегодня.

Жать рожь серпом во время съемок репортажа впервые довелось и корреспонденту Наталье Стельмах. В президентском пуле она работает первый год, и мастер-класс от Главы государства стал настоящим сюрпризом. А легко ли удивить самого Президента? Речь заходит о подарках.

Конечно, Новый год – это праздник сюрпризов. Для Президента репортеры тоже подготовили подарок. Это комплект елочных украшений с изображениями знаковых мест нашей страны - Дворец Независимости, площадь Ф лага, белорусские замки и достопримечательности наших регионов. На игрушках даже родина Президента и тот самый новый комбайн, который летом на родном поле испытывал Глава государства.

Новый год – не просто праздник, если шире – это своеобразный рубеж для каждого человека, для предприятия, отрасли и целой страны. И время для оценки результатов. Глобальный анализ того, как 2017 прошел для Беларуси, – впереди: до боя курантов ведь еще 2 дня. А первые итоги года и планы на 2018 Президент традиционно озвучит в новогоднем обращении 31 декабря, за несколько минут до полуночи.