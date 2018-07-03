В параде принимали участие более 4 тысяч военнослужащих и 250 единиц боевой техники

Сила и мощь белорусской армии и готовность в любую минуту отстоять суверенитет и независимость. По традиции в главный государственный праздник - День Независимости - столица Беларуси и миллионы телезрителей услышали фанфары масштабного парада. Сегодня многое было впервые. Это касается участия в нем пеших расчетов и новейшей военной техники и вооружения. Плечо к плечу вместе парадным маршем прошли военнослужащие Беларуси, России и наших партнеров - Китая. В параде более 4 тысяч военнослужащих и 250 единиц боевой техники, 19 пеших и 23 механизированных расчета. Впервые в парадном строю женщины-военнослужащие. Отдавая дань памяти событиям Второй мировой войны, белорусское государство помнит, что началась она на Западе, а завершилась на Востоке. Самые яркие кадры парада - в нашем репортаже.

Именно сюда устремлены сегодня чувства и взгляды белорусов. Тысячи зрителей, как реки к одному сердцу, стекались с самого утра к стеле "Минск - город-герой". Праздничные мероприятия в День Независимости традиционно стартуют на проспекте Победителей. Выезд на площадь кортежа Президента Александра Лукашенко дает старт торжественным мероприятиям.

На проспект выезжают две открытые парадные машины. Начинается традиционный объезд войск.

Нация, вступившая в смертельную схватку с врагом за родную землю, непобедима, подчеркивает белорусский лидер в торжественной речи. Минск освобожден 74 года назад. В борьбе с беспощадным агрессором наши соотечественники продемонстрировали несгибаемую волю, твердость и силу духа. Белорусы не покорились фашистским оккупантам и вместе с другими братскими народами победили в самой страшной и кровавой войне XX века. К сожалению, и сегодня на планете неспокойно.

Александр Лукашенко поздравил всех с Днем Независимости. С особым уважением обратился к ветеранам, которые в свое время отстояли для нас право жить на родной земле.

Пеший парад традиционно открывают самые юные участники - барабанщики Минского суворовского военного училища.

Перед миллионами зрителей 19 пеших парадных и 23 парадных расчета военной техники. Такое почетное право они заслужили своим ратным трудом и успехами в выполнении учебно-боевых задач.

Парад этого года уникален. Ведь в 2018 наши Вооруженные Силы празднуют вековой юбилей. При этом столетие безупречной службы на самом передовом боевом посту отмечают пограничники. Также ровно век минул со дня основания внутренних войск МВД Республики Беларусь. И все эти годы страна по праву гордится своей армией. Впервые вместе с белорусскими военными рядом на параде военнослужащие не только Российской Федерации, но и Китая.

Самое зрелищное - демонстрация военной техники. Перед зрителями - более 250 боевых наземных машин: бронетранспортеры, высокоманевренные внедорожники, современные танки. Первый в парадной колонне легендарный Т-34 - лучший в годы войны. За ним Т-72Б, который считается передовым в современном мире. Белорусский военпром работает над его модернизацией.

Беларуси есть что показать. Впервые в парадном строю колонна бронетранспортеров БТР-70МБ1. Они уже прошли модернизацию на предприятиях белорусской оборонки.

Перед трибуной "Богатыри" и "Драконы". Пример успешного партнерства Беларуси и Китая. Впервые перед широкой публикой белорусский "Шершень" на платформе отечественного "Волата". Это новейшая разработка, которая подтвердила высокий уровень военпрома страны в сегменте противотанковых ракетных комплексов.

Беспилотники, дроны, бомбардировщики. Впервые на параде противотанковый робот "Богомол". Сегодня разработками и производством подобных систем занимаются только несколько высокотехнологичных государств, среди которых и Беларусь.

"Гиацинт", "Гвоздика", еще более грозное оружие - "Штурм", "Белград", "Смерч", "Точка", "Оса". Вне конкуренции по овациям и реактивная система залпового огня "Полонез". Она способна нанести точечный удар сразу по восьми целям на расстоянии до 200 километров. Высший пилотаж продемонстрировал в небе белорусский воздушный эшелон. У телезрителей есть преимущество. Камеры снимали пилотов внутри самолетов. Это гордость Беларуси - национальная пилотажная школа.

Мастерству пилотов не уступала и рота почетного караула - элитное подразделение. Плац-концерт удивил зрителей новыми высокотехничными фигурами и слаженными движениями 115 человек. Уникальная методика подготовки позволяет достигать высочайшего уровня мастерства в овладении сложнейшими строевыми приемами.

Парад снова подарил зрителям незабываемые эмоции. И стал красивой демонстрацией силы и мощи белорусской армии.

В исполнении сводного оркестра звучит новая песня Леонида Брагинского на слова Ивана Титовца "На параде".

В завершение парада 2 тысячи молодых людей создали представление "Мой родны кут". Эпизод символизирует единство всех регионов Беларуси от столицы до малых уголков страны.