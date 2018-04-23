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В Овальном зале завершается подготовка к Посланию Президента
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24 Апреля 2018 09:02

В Овальном зале завершается подготовка к Посланию Президента

Через полтора часа Президент Александр Лукашенко обратится с ежегодным Посланием к белорусскому народу и Национальному собранию. Традиционно на мероприятие приглашены высшие должностные лица, члены правительства, руководители госорганов, крупнейших компаний, ведущих вузов, банков, дипломатический корпус и СМИ.

В Овальном зале в эти минуты работают журналисты Агентства теленовостей. На связи со студией Илона Красутская. Каков же измененный формат нынешнего Послания?

  

Теги: Послание Президента народу и парламенту 2018

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