В Овальном зале завершается подготовка к Посланию Президента

24 Апреля 2018 09:02

Через полтора часа Президент Александр Лукашенко обратится с ежегодным Посланием к белорусскому народу и Национальному собранию. Традиционно на мероприятие приглашены высшие должностные лица, члены правительства, руководители госорганов, крупнейших компаний, ведущих вузов, банков, дипломатический корпус и СМИ.

В Овальном зале в эти минуты работают журналисты Агентства теленовостей. На связи со студией Илона Красутская. Каков же измененный формат нынешнего Послания?