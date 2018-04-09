Президент Беларуси: Сегодня востребована качественная журналистика с глубокой аналитикой

10 Апреля 2018 12:01

О современном телевидении и роли средств массовой информации в жизни белорусов. В эти минуты Президент Александр Лукашенко в стенах крупнейшего медиахолдинга страны - Белтелерадиокомпании - встречается с руководителями и коллективами ведущих государственных СМИ.

Телестудия "600 метров" (к слову, самая большая в стране) превратилась в открытую студию. Здесь разместились 140 журналистов. Глава государства призвал к откровенному и открытому диалогу без закрытых тем. И подчеркнул: роль журналистского слова в современном мире приобретает особый смысл. Востребована качественная журналистика с глубокой аналитикой. Задача авторов - формировать конструктивное общественное мнение.