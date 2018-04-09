Президент
10 Апреля 2018 12:01
Президент Беларуси: Сегодня востребована качественная журналистика с глубокой аналитикой
О современном телевидении и роли средств массовой информации в жизни белорусов. В эти минуты Президент Александр Лукашенко в стенах крупнейшего медиахолдинга страны - Белтелерадиокомпании - встречается с руководителями и коллективами ведущих государственных СМИ.
Телестудия "600 метров" (к слову, самая большая в стране) превратилась в открытую студию. Здесь разместились 140 журналистов. Глава государства призвал к откровенному и открытому диалогу без закрытых тем. И подчеркнул: роль журналистского слова в современном мире приобретает особый смысл. Востребована качественная журналистика с глубокой аналитикой. Задача авторов - формировать конструктивное общественное мнение.
Другие новости
10.04.2018 13:00 / Президент Продолжается встреча Президента с представителями ведущих государственных СМИ
10.04.2018 12:03 / Президент Глава государства ознакомился с работой Белтелерадиокомпании изнутри
10.04.2018 09:01 / Президент Александр Лукашенко поздравил коллектив редакции газеты "Знамя юности"
10.04.2018 08:01 / Президент Александр Лукашенко сегодня встретится с представителями крупнейших государственных СМИ
08.04.2018 21:05 / Президент Президент посетил храм-памятник в честь Всех Святых в Минске
08.04.2018 15:02 / Президент Президент и Митрополит Филарет поставили свечи и обменялись подарками
08.04.2018 09:35 / Президент Поздравление Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу
08.04.2018 09:01 / Президент Поздравление с Пасхой православным христианам Беларуси
07.04.2018 15:00 / Президент Президент Беларуси поздравил православных верующих
07.04.2018 09:10 / Президент Александр Лукашенко поздравил команду хоккейного клуба "Неман"
07.04.2018 09:02 / Президент О стратегическом партнерстве Президент Беларуси говорил с министром обороны Китая Вэй Фэнхэ
06.04.2018 21:16 / Президент Соболезнование родным и близким Александра Курловича выразил Президент Беларуси
06.04.2018 21:01 / Президент Президент Беларуси сегодня встретился с Министром обороны КНР
06.04.2018 15:02 / Президент Президент встретился с министрами иностранных дел СНГ
06.04.2018 13:01 / Президент Президент предлагает сформировать под эгидой ООН стратегию противостояния новым вызовам и угрозам
06.04.2018 12:01 / Президент Президент Беларуси встретился с министром обороны Китая
06.04.2018 09:09 / Президент Поздравление народному артисту РСФСР Станиславу Любшину
06.04.2018 07:02 / Президент Потенциал сотрудничества Беларуси и Сирии Президент Александр Лукашенко обсудил с Мансуром Аззамом