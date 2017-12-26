В неформальном саммите глав государств СНГ в Москве примет участие Александр Лукашенко

25 Декабря 2017 21:01

Неформальный саммит глав государств СНГ состоится завтра в российской столице.

Участие в нем примет Президент Беларуси Александр Лукашенко.

Информацию подтвердила пресс-секретарь Главы государства Наталья Эйсмонт. На встрече подведут итоги российского председательства в СНГ в 2017-ом, а также обменяются мнениями по вопросам дальнейшего развития сотрудничества в различных областях. Ожидается, что в мероприятии примут участие президенты России, Азербайджана, Армении, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана и Узбекистана.