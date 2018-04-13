В Национальном олимпийском комитете состоялось совещание по развитию зимних видов спорта

13 Апреля 2018 17:01

В Национальном олимпийском комитете состоялось большое совещание по развитию зимних видов спорта с участием Главы государства. Спорту в стране уделяется огромное внимание. Создана необходимая инфраструктура от столицы до каждого региона. Выделяются значительные средства на подготовку национальных команд к основным стартам. За четыре года на финансирование зимних видов пошло 10 с половиной миллионов долларов. Вместе с тем Олимпиада в Корее принесла Беларуси лишь 3 медали. Руководству отрасли и в первую очередь федерациям Президент адресовал главный вопрос о спортивном резерве. Помимо детско-юношеского спорта немало говорили о важности тренерской работы.

Разговор о будущем зимних видов получился очень принципиальный - обсуждали болевые точки белорусского спорта. Важно дать максимум возможностей детям и их родителям для занятий физической культурой. Необходимо создать эффективную систему воспитания атлетов. Это только часть тем, которые обсуждались. Большой репортаж готовят журналисты Агентства теленовостей - смотрите сегодня в "Панораме".