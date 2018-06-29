В митинге-реквиеме в Тростенце приняли участие президенты Беларуси, Германии и Австрии

Более семи десятков лет не уходит в прошлое трагедия Тростенца. Собирательный образ трагедий, через которые пролегал путь к Великой Победе. Место, которое пропитано кровью и ужасами войны, стало для всего мира отражением мужества непобежденных народов, истории и правды, которая не будет забыта. Уроки той войны сегодня вспоминали на территории бывшего лагеря смерти. Здесь прошел митинг-реквием, посвященный памяти жертв нацизма. Поклониться земле, в которой покоится пепел тысяч людей, сожженных нацистами, и увековечить память открытием мемориала собрались люди, для которых наша история не абстрактное понятие, а то, что нас объединяет . В их числе и белорусский лидер Александр Лукашенко со своими коллегами - президентами Германии и Австрии Франком-Вальтером Штайнмайером и Александром Ван дер Белленом. Урочище Благовщина - расстрельное место тайной полиции, о котором мало кто знал. Теперь здесь находится мемориальное кладбище. За годы войны здесь убили более 200 тысяч человек. Это незаживающая рана - непрожитые жизни, искалеченные судьбы и детство, которого не было. Память и боль той трагедии объединяет народы. Наш общий долг - не допустить возрождения страшного прошлого. Через доверие, открытый и честный разговор прийти к реальному укреплению международной безопасности. О том, что не будет забыто, - Наталья Бреус.

Война не щадит. Именно об этом думаешь, глядя на вот такие жуткие снимки - немое свидетельство страшного периода в жизни страны и людей. Статус узника концлагеря означал почти для всех только одно - смертный приговор.

Война забрала у Полины Степановна отца, в лагере женщина потеряла мать. Таких историй у белорусов десятки тысяч.

Во время оккупации на этой территории под Минском было убито и сожжено более 200 тысяч человек - советские военнопленные, евреи, партизаны, подпольщики и мирные жители. По количеству жертв нацистская фабрика смерти Тростенец стала четвертой после Освенцима, Майданека и Треблинки.

Тростенец объединяет несколько мест массового уничтожения людей - сам лагерь, урочище Шашковка, где жгли узников, и Благовщина, где расстреливали. Здесь обнаружено больше 3 десятков ям-захоронений. Некоторые до 50 метров в длину. Людей убивали прямо в могилах. Зачастую еще живых… Здесь поработали археологи. Их жуткие находки впечатляют - останки узников и фрагменты личных вещей, бытовой утвари. Очевидно, ехали сюда на работу, а не умирать. Небогатые пожитки каратели сбрасывали без церемоний прямо возле места расстрела.

Беларусь, потерявшая в годы войны каждого третьего жителя, никогда не забудет тех страшных событий. Именно поэтому было принято решение создать большой мемориал. Вот такое зримое свидетельство трагедии, которая развернулась в центре Европы, на белорусской земле. Лицом масштабного памятного комплекса по задумке проектировщиков стал монумент "Врата памяти". Его открыли три года назад. Сегодня в центре внимания Благовщина. Это совместная работа Минскпроекта и мастерской Леонида Левина, легендарного архитектора, чью идею о воплощении мемориала сегодня продолжает реализовывать его дочь.

Сегодня посетители могут видеть уже более полную картину мемориала - готова вторая очередь комплекса. То, что сделано, - это еще не точка в проекте. Благовщина будет занимать площадь в 43 гектара. Постепенно здесь появятся новые элементы. Площадку дополнят особыми скульптурами. Перевернутыми с ног на голову - вот так вверх дном перевернула жизни миллионов людей. Вообще задумка авторов - показать последний путь узников Тростенца. От вагона привезшего их поезда до смертельной пули или адского пламени.

Галина Левина, автор проекта "Благовщина. Последний путь", лауреат Государственной премии Беларуси: "Площадь жизни - площадь сделана из бетона белого цвета. Это место - начало пути, когда у узников, которых сюда пригоняли, была некоторая надежда на жизнь. Вот с этого момента мы начинаем свой путь к месту уничтожения 150 тысяч человек".

Старались так, чтобы открытие второй очереди пришлось на это особое время - на стыке двух летних месяцев в Беларуси традиционно проходят мероприятия, которые призваны напоминать о трагических страницах истории.

Мемориал поистине народный - строили всем миром. Сюда шли пожертвования, средства перечисляли зарубежные меценаты, вносили и деньги, собранные на субботнике. Боль Тростенца разделяют с нами граждане многих государств. Сегодня на митинге-реквиеме рядом с белорусским лидером его коллеги - президенты Австрии и Германии.

Главы государств проходят по символическому пути - через условные вагоны к мемориальному кладбищу "Благовщина" - месту проведения митинга-реквиема. По задумке архитекторов, пройдя эти метры, каждый сможет ощутить пространство войны - жуткое и угнетающее, но война другой и не бывает.

Новый объект находится в полутора километрах от бывшего концлагеря. Скорбные удары колокола отзываются в округе и в душе. Любое кровопролитие бессмысленно. Любая жертва невосполнима. Это закон жизни для всех.

Памятник в Тростенце - это символ осуждения античеловеческой политики нацизма в отношении мирного населения всей Европы. Если бы не политическая воля белорусского лидера, то вряд ли бы этот проект вообще состоялся и прозвучал. Александр Лукашенко говорит сегодня о том, что в душе каждого из нас. Боль памяти действительно объединяет.

Александр Лукашенко призывает поддержать инициативу создания электронной книги памяти жертв Тростенца. Вот так вместе писать историю судеб убитых людей. Земля, на которой проходит митинг-реквием сегодня, обильно полита слезами и кровью сотен тысяч жертв. Они приняли мученическую смерть на этой земле. Минута молчания для того, чтобы почтить память узников, еще раз вспомнить родных людей.

Суровые уроки войны на десятилетия обеспечили баланс безопасности и мира на континенте. Но сегодня все чаще мы видим, что нацизм и ксенофобия не признают государственных границ.

Свой последний приют на поле Тростенца нашли граждане Австрии, Германии, Чехословакии и Польши. Представительные делегации прибыли из этих стран. В речи германского президента и чувство благодарности за знаки примирения, и одновременно чувство стыда и скорби за те страдания, которые фашисты принесли нашей стране. Франк-Вальтер Штайнмайер признал, что в Германии путь к памяти об этих преступлениях был долгим.

Франк-Вальтер Штайнмайер, Президент Германии: "Общеевропейская ответственность за то, чтобы больше не было войны, основывается на знании того, что люди здесь, в этом самом месте, творили со своими ближними. Поэтому важно изучать историю и передавать ее каждому следующему поколению. Частью этой исторической памяти европейцев, а в первую очередь немцев, неизбежно является и история Беларуси. Пришло время для того, чтобы эта страна в нашем сознании и понимании вышла из тени Советского Союза, но прежде всего, чтобы Беларусь воспринималась как государство с собственной историей, настоящим и будущим".

Австрийская делегация еще до начала официальной части мероприятия осмотрела весь мемориальный комплекс. Нынешний и бывший президенты Австрии вместе с супругами посетили первую очередь комплекса «Тростенец». Экскурсия началась с экспозиции в железнодорожном вагоне. Именно в таких сюда свозили пленников, обреченных на гибель 200 тысяч человек. Следуя вдоль гранитных плит, зарубежная делегация внимательно слушала информацию о местах массового уничтожения людей на оккупированных землях Беларуси. В память о погибших соотечественниках чета Ван дер Беллен посадила дерево. Этот бук символизирует мир и начало новой, мирной жизни, он пустил корни у величественной скульптуры "Врата памяти".

Александр Ван дер Беллен, Президент Австрии: "Очень важно не забывать имена жертв тех событий и помнить то, как они погибли. Беларусь делает очень важное дело - она открывает миру снова это место. Я восхищен, что в краткие сроки удалось создать такой грандиозный мемориальный комплекс. Это памятное место как для Австрии, так и для всей Европы".

10-метровый бронзовый монумент произвел сильное впечатление на иностранных гостей. Они неоднократно подчеркивали вклад Беларуси в сохранении памяти о Второй мировой. Ведь в Европе информация об Тростенце начала появляться относительно недавно - около 15 лет назад.

Хайнц Фишер, экс-президент Австрии: "Я восхищен тем, как в Беларуси сохранены памятники, посвященные Второй мировой войне. Хотелось бы поблагодарить руководство вашей страны за вклад, который вносится в этом направлении. Буквально 8 лет назад мы также начали работу по восстановлению имен погибших здесь наших соотечественников".

Происходившее здесь в 40-е - не просто история, а личная трагедия и для семьи экс-президента Австрии Хайнца Фишера. Именно здесь, в Благовщине, ушли из жизни родные его супруги Маргит - бабушка вместе со своей сестрой. Побывать в этих местах - дело не только государственной, но и семейной чести.

Маргит Фишер, супруга экс-президента Австрии: "Я думаю, что это огромный дар то, что сегодня наше поколение может рассказать другому поколению о том, как опасна человеческая ненависть к ближнему. Этот мемориал - напоминание и мотивация к тому, чтобы такого больше никогда не повторилось. Сегодня Минск - это европейский центр памяти".

Не смог приехать президент Польши. Его представитель озвучил послание Анджея Дуды. В нем руководитель соседней страны подчеркивает, что нацизм, шовинизм и тоталитарные идеологии должны стать закрытой главой в истории человечества. О том, что память не знает гражданства, говорит вице-спикер чешского парламента Войтех Филип. Признается, что его дедушка был партизаном. А если глобально, то нынешняя ситуация в Европейском регионе держит в тонусе все государства.

Церемония была недолгой, но очень трогательной. Для многих эта возможность еще раз вспомнить близких. Среди собравшихся, конечно, потомки узников Тростенца. Глава государства страны сегодня разделяет их утрату. Под звуки трагического «Реквиема» сразу три президента - Беларуси, Австрии и Германии - возлагают цветы к памятной плите мемориального кладбища.

Было желание, чтобы это красноречивый монумент служил сближению людей разных национальностей и поколений во имя добра и милосердия. И, судя по всему, получилось. Люди не спешили расходиться - красные розы и гвоздки несли к памятному камню. Старались на секунду прислониться к деревьям, где написаны имена тех, кто покоится в этом многострадальном месте. Родителей Курта Маркса, немецких евреев, тогда, в страшных 40-х, вывезли из Германии в Тростенец. Его спас директор школы, отправив в Англию вместе с группой одноклассников. А родные погибли здесь.

"Ничто не забыто, никто не забыт" - принято говорить в такие моменты. В Беларуси это не просто слова. Их подтверждают делом. С каждым годом появляется все больше памятных мест и знаков. Ведь если память жива, то никакие попытки переписать историю нам не грозят.