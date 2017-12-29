В Минске завершилось строительство нового радиологического корпуса при столичном онкоцентре

30 Декабря 2017 09:01

Его посетил Президент Александр Лукашенко. Диспансер оказывает услуги не только жителям столицы, но и работает на республику в целом. При строительстве во главу угла ставились именно эффективные технологии. Переоснащение онкологической службы позволило добиться снижения смертности. Александр Лукашенко ознакомился с организацией систем жизнеобеспечения в отделении ядерной медицины, современными методами диагностики и лечения граждан с онкологической патологией, условиями их пребывания. Президент пообщался с пациентами, которые уже идут на поправку. Для них и подарки от Главы государства. Уже после Президент ответил на вопросы журналистов. Один из них касался поддержки материнства и детства. Интересовало прессу, какими будут приоритеты не только в социальной сфере, но и во внешней политике. Президент анонсировал ряд зарубежных визитов, в том числе на Американский континент.

Лечение онкобольных в Беларуси находится на уровне Великобритании, Германии, США. Наш опыт рекомендован в качестве примера для других стран. Это заключение экспертов Всемирной организации здравоохранения и Международного агентства по изучению рака. Мы стали школой для многих государств. К нам приезжают на лечение пациенты и повышают квалификацию медработники со всего мира. Новые методики в диагностике и лечении рака разрабатываются совместно с учеными. Препараты, которые используют в минском онкоцентре, в 90 % случаев белорусские.