В канун Дня Независимости Президент вручил государственные награды

В канун Дня Независимости Президент Беларуси по традиции вручил государственные награды. Красивая и эмоциональная церемония прошла во Дворце Независимости. В почетном списке - 45 представителей разных профессий. Их победы - личные достижения на производстве, в спорте или в операционных. Было немало и людей в погонах. Они приумножают славу поколений, демонстрируя образцовое исполнение долга и личное мужество. Александр Лукашенко поздравил всех с предстоящим главным государственным праздником и высокими наградами.

Для награжденных организовали экскурсию по Дворцу Независимости. За четыре с лишним года символ белорусской государственности стал неотъемлемой частью большой политики. Визиты мировых лидеров, заседание Высшего Евразийского экономического совета, саммит СНГ, а также инаугурация Президента Беларуси. Среди желанных гостей здесь всегда и обладатели госнаград, выдающиеся ученые, музыканты и спортсмены.