Продолжается встреча Президента с представителями ведущих государственных СМИ

10 Апреля 2018 13:00

В открытой студии Белтелерадиокомпании продолжается встреча Президента с руководителями и коллективами ведущих государственных СМИ. Необходимость откровенного разговора назрела давно, подчеркнул Александр Лукашенко. Повод - начало нового этапа в деятельности телевидения. Особый акцент Глава государства сделал на роли журналистского слова в современном мире.

До начала разговора в открытой студии Глава государства ознакомился с обновленным процессом телепроизводства Белтелерадиокомпании. Президент оценил аппаратную видеомонтажа, модернизированную режиссерскую. Все подробности встречи в наших следующих выпусках.