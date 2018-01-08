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В Беларуси поддержат отдельные предприятия системы Минпрома и Беллегпрома
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8 Января 2018 12:00

В Беларуси поддержат отдельные предприятия системы Минпрома и Беллегпрома

Помощь по производственному адресу. Президент Беларуси принял решения по поддержке отдельных предприятий системы Минпрома и Беллегпрома. Александр Лукашенко подписал соответствующие указы - сообщили в пресс-службе Главы государства. Проблемным организациям предоставили отсрочку по возврату займов и рассрочку по уплате процентов банкам. В то же время, отдельное требование - сократить сроки возврата выделенных средств, а также ужесточить условия предоставления такой поддержки. Известно, что за невыполнение поручений по выходу на эффективную работу ряда предприятий промышленного и строительного комплекса должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

  

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