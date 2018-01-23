Президент
23 Января 2018 07:01
В Беларуси необходимо совершенствовать систему противодействия угрозам и вызовам безопасности рубежей
Об этом заявил Президент вчера, утверждая решение на охрану госграницы. Обстановка на белорусских рубежах - среди важнейших вопросов госполитики. Эффективность охраны границы повышается. Из-за появления новых вызовов: нелегальной миграции и наркотрафика - пограничные службы обязаны всегда быть начеку, создавая надежный щит, при этом включая зеленый свет для путешественников по нашей стране.
Приоритеты для ведомства - это укрепление безопасности на южном направлении, строительство инженерных сооружений, развитие инфраструктуры. В прошлом году число людей и поток транспорта через белорусскую границу выросли. В том числе и из-за безвизового въезда.
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