В Беларуси необходимо совершенствовать систему противодействия угрозам и вызовам безопасности рубежей

23 Января 2018 07:01

Об этом заявил Президент вчера, утверждая решение на охрану госграницы. Обстановка на белорусских рубежах - среди важнейших вопросов госполитики. Эффективность охраны границы повышается. Из-за появления новых вызовов: нелегальной миграции и наркотрафика - пограничные службы обязаны всегда быть начеку, создавая надежный щит, при этом включая зеленый свет для путешественников по нашей стране.

Приоритеты для ведомства - это укрепление безопасности на южном направлении, строительство инженерных сооружений, развитие инфраструктуры. В прошлом году число людей и поток транспорта через белорусскую границу выросли. В том числе и из-за безвизового въезда.