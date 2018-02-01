Президент
1 Февраля 2018 21:21
Урегулированы первоочередные вопросы подготовки II Европейских игр
Сегодня Глава государства подписал указ, которым регулируются отдельные первоочередные вопросы подготовки II Европейских игр.
В частности, устанавливаются источники и порядок финансирования деятельности дирекции Игр, расходов, связанных с церемониями открытия и закрытия, оплатой услуг организации, ответственной за телевизионное обеспечение соревнований. Документом предусмотрено, что товары, приобретаемые за счет бюджетных средств для проведения Игр, не будут облагаться налогом на добавленную стоимость. А участники освобождены от обязанности по медицинскому страхованию. При этом Беларусь бесплатно обеспечит предоставление неотложной медицинской помощи.
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