Урегулированы первоочередные вопросы подготовки II Европейских игр

1 Февраля 2018 21:21

Сегодня Глава государства подписал указ, которым регулируются отдельные первоочередные вопросы подготовки II Европейских игр.

В частности, устанавливаются источники и порядок финансирования деятельности дирекции Игр, расходов, связанных с церемониями открытия и закрытия, оплатой услуг организации, ответственной за телевизионное обеспечение соревнований. Документом предусмотрено, что товары, приобретаемые за счет бюджетных средств для проведения Игр, не будут облагаться налогом на добавленную стоимость. А участники освобождены от обязанности по медицинскому страхованию. При этом Беларусь бесплатно обеспечит предоставление неотложной медицинской помощи.