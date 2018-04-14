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Участникам чемпионата Беларуси безвозмездно предоставят ледовые арены
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14 Апреля 2018 21:10

Участникам чемпионата Беларуси безвозмездно предоставят ледовые арены

Еще одно решение в поддержку развития белорусского хоккея, в частности, детско-юношеского. Указом Президента, который был подписан сегодня, предусматривается безвозмездное предоставление ледовых арен учебно-спортивным учреждениям и клубам - участникам чемпионата Беларуси - для проведения соревнований и подготовки к ним.

  

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