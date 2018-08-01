Уборочная кампания - главная тема общения Президента с журналистами

Не дождутся! На этой ироничной ноте начинается общение Президента с журналистами.

Предвосхищая расспросы о явном фейке или утке, Глава государства отшучивается, закрывая тему по здоровью.

Дальше о серьезном. Сейчас ведь не до шуток. В разгаре важнейший для страны этап уборочной кампании. От того, как ее завершат аграрии, зависят не только продовольственная безопасность, заработки крестьян и экспорт белорусского продовольствия, но и суверенитет Беларуси. Влезем в «хронический» импорт - возьмут за горло, причем буквально, и отшутиться как с нелепыми слухами не получится. На погоду Глава государства призвал не сетовать, а сконцентрировать особое внимание на тех областях и районах, где засуха не повредила хлеб.

На этом моменте, как видите, интервью пришлось приостановить - слишком шумно, уборочная кампания не ждет ни минуты, ее не прерывали даже на время президентского посещения хозяйства. Кстати, за рулем комбайна - младший сын лидера Николай. Уже традиционно для этого времени года вспоминает навыки механизатора. После паузы Глава государства прокомментировал появившиеся мнения о необходимости расширения импорта зерна и сокращения инвестиций в белорусскую деревню. Такой подход к своему агропромышленному сектору, который не только кормит страну, но и обеспечивает экспорт и суверенитет, Александр Лукашенко назвал глупостью. И подробно объяснил почему.