Теплые слова белорусам от друзей и партнеров поступают из разных уголков планеты

Многочисленные поздравления с Днем Независимости пришли на адрес Президента нашей страны. Александра Лукашенко поздравил российский лидер Владимир Путин. Он подтвердил настрой на продолжение совместной работы.

"Третье июля - знаменательная дата в истории Беларуси. Освобождение Минска от немецко-фашистских захватчиков стало одной из важнейших побед, которые одержали наши отцы и деды в годы Великой Отечественной. Завещанные ими братская дружба и взаимопомощь и сегодня служат надежной основой развития российско-белорусских связей", - говорится в поздравлении.

Президент России также выразил признательность за гостеприимство, оказанное недавно российской делегации в белорусской столице, и уверенность в том, что реализация решений Высшего госсовета Союзного государства поспособствует дальнейшей интеграции.

Торжественное послание в адрес Александра Лукашенко направил и премьер-министр России Дмитрий Медведев.

В поздравлении президента Молдовы Игоря Додона подчеркивается, что Кишинев высоко оценивает достижения Минска в научной, производственно-технической и социально-экономической сферах, которые позволили качественно улучшить жизнь народа. "Установившиеся между нами доверительные личные отношения вселяют уверенность, что наши страны, опираясь на свой исторический и современный опыт двустороннего продуктивного партнерства по различным направлениям, будут и впредь тесно и плодотворно сотрудничать по реализации совместных проектов во имя и на благо молдавского и белорусского народов", - говорится в послании.

Президент Итальянской Республики Серджио Матарелла в поздравлении обратил внимание на значительный прогресс в диалоге Минска и Евросоюза. "Благородное наследие, которое на протяжении многих лет подтверждалось проявлением солидарности между нашими народами, особенно в социальной сфере, является постоянным поощрением строить всё более плодотворные и четко сформулированные отношения на политическом, экономическом и культурном уровнях", - говорится в поздравлении.

Главу государства и белорусский народ поздравили президенты партнеров в рамках ЕАЭС, СНГ, а также руководители стран Евросоюза, Африканского континента и Азиатского региона. Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, в частности, констатировал, что на протяжении многих лет дружественные отношения между странами основываются на прочных узах равноправия, уважения и взаимной поддержки.