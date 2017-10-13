Тема гибели солдата в Печах находится на жестком контроле у Главы государства

13 Октября 2017 17:03

По окончании совещания с представителями силовых структур у Президента журналисты поинтересовались у пресс-секретаря Президента Беларуси, затрагивалась ли на совещании ситуация вокруг гибели солдата в Печах. Как заявила Наталья Эйсмонт, эта тема, естественно, обсуждалась, она находится на жестком контроле у Главы государства. Ответственным лицам Президент поручил разобраться в ситуации самым тщательным образом, изучить ее до мельчайших подробностей и представить объективный результат. Главе государства буквально по несколько раз в день докладывается о ходе оперативных мероприятий. Позиция Президента в этом вопросе настолько жесткая, что никто из виновных от ответственности не уйдет.

Напомним, тело 21-летнего рядового Александра Коржича было обнаружено 3 октября в воинской части в Печах. В настоящее время в рамках расследования проверяются все возможные версии о причинах и обстоятельствах происшествия. Возбуждено уголовное дело.