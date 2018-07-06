Телеграммы с добрыми словами направили белорусам лидеры Саудовской Аравии и Бахрейна

Поздравления с Днем Независимости продолжают поступать в адрес белорусов и Президента нашей страны из самых разных уголков мира. Телеграммы с теплыми и добрыми словами направили лидеры Саудовской Аравии и Бахрейна.

Послание из Саудовской Аравии подписано королем ближневосточного государства: "Мне приятно по случаю празднования Дня Независимости вашей страны направить вашему превосходительству от имени народа и правительства королевства Саудовская Аравия, а также от себя лично искренние поздравления и наилучшие пожелания крепкого здоровья и счастья, а правительству и народу дружественной Республики Беларусь пожелать стабильного прогресса и процветания."

Также из администрации короля Саудовской Аравии пришло письмо с теплыми поздравлениями и пожеланиями от наследного принца этого государства.

В телеграмме от короля Бахрейна искренние поздравления и наилучшие пожелания лично от лидера королевства и от лица народа.

Напомним, десятки глав государств, королей и правительств крупнейших держав направили в адрес Президента и народа Беларуси поздравления и искренние пожелания. Среди них - Китай, Индия, Россия, США, страны Европейского и Евразийского союзов, а также государства Содружества, представители международных организаций и известные политики. География народов и государств, которые желают Беларуси успеха и рассчитывают на взаимовыгодное сотрудничество, расширяется.